Izraeli légicsapás végzett a Hamász egyik magas rangú tisztségviselőjével

A Hamász szerint Mohammed al-Holi az övezet középső részén található Deir al-Balahban hét fegyveres halálát okozó izraeli bombázásban vesztette életét.
Az övezet egészségügyi hatóságai közölték, hogy a halottak között van egy 16 éves fiatal is.
Az izraeli hadsereg a nap folyamán arról számolt be, hogy egy olyan szélsőségessel végeztek az övezet déli részén, aki átlépte a demarkációs vonalat, az azon túli terület már az izraeli csapatok ellenőrzése alatt áll. A hadsereg állítása szerint „közvetlenül fenyegető” módon közelített a katonákhoz, akik emiatt kénytelenek voltak tüzet nyitni rá.
A Vafa palesztin hírügynökség azt jelentette, hogy az izraeli hadsereg civilekre nyitott tüzet Rafahban, megölve két embert az al-alami kereszteződés környékén.
Izrael és a Hamász egymást vádolja a tűzszünet rendszeres megsértésével.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
