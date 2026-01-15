izraelhamászgázai övezet

Izraeli légicsapás végzett a Hamász egyik magas rangú tisztségviselőjével

Izraeli légicsapás végezett csütörtökön a Hamász fegyveres ágának egyik magas rangú tisztségviselőjével a Gázai övezetben – közölte a palesztin iszlamista terrorszervezet. Izrael és a Hamász egymást vádolja a tűzszünet rendszeres megsértésével.

Munkatársunktól
2026. 01. 15. 22:20
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hamász szerint Mohammed al-Holi az övezet középső részén található Deir al-Balahban hét fegyveres halálát okozó izraeli bombázásban vesztette életét.

Izraeli légicsapás végezett csütörtökön a Hamász fegyveres ágának egyik magas rangú tisztségviselőjével a Gázai övezetben
Izraeli légicsapás végzett csütörtökön a Hamász fegyveres ágának egyik magas rangú tisztségviselőjével a Gázai övezetben (Fotó: Anadolu via AFP)

Az övezet egészségügyi hatóságai közölték, hogy a halottak között van egy 16 éves fiatal is.

Az izraeli hadsereg a nap folyamán arról számolt be, hogy egy olyan szélsőségessel végeztek az övezet déli részén, aki átlépte a demarkációs vonalat, az azon túli terület már az izraeli csapatok ellenőrzése alatt áll. A hadsereg állítása szerint „közvetlenül fenyegető” módon közelített a katonákhoz, akik emiatt kénytelenek voltak tüzet nyitni rá.

A Vafa palesztin hírügynökség azt jelentette, hogy az izraeli hadsereg civilekre nyitott tüzet Rafahban, megölve két embert az al-alami kereszteződés környékén.

Izrael és a Hamász egymást vádolja a tűzszünet rendszeres megsértésével.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.