támadásHmelnickijorosz drónokorosz-ukrán háború

Több régiót ért támadás Ukrajnában, áram és fűtés nélkül maradt több város

Orosz drónok támadták meg az ország több régióját január 18-ra virradó éjszaka. A Hmelnickiji térségben a légvédelem beavatkozott, egy légi célpontot lelőttek, a támadás nyomán pedig tűz keletkezett egy üzemben. A légiriadók több térségben is megszólaltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 7:02
Ukrán tűzoltók oltanak egy házat, miután egy FPV drón becsapódott Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz hadsereg éjszaka légi eszközökkel támadta a Hmelnickiji régiót A légvédelmi erők beavatkoztak, a légi célpontot lelőtték.

Dróntámadás után kritikus a helyzet Ukrajnában (Fotó: AFP)
Dróntámadás után kritikus a helyzet Ukrajnában (Fotó: AFP)

Az orosz támadás következtében tűz keletkezett egy üzemben a Hmelnickiji járás területén, amelyet az állami katasztrófavédelem egységei eloltottak. A hatóságok közlése szerint egyelőre nincs információ halálos áldozatokról vagy sérültekről.

A légierő az éjszaka folyamán több alkalommal is riasztást adott ki a térségben az orosz drónok jelentette fenyegetés miatt. 

A drónok Sztarokosztjantiniv és Szataniv irányába tartottak. Az ellenséges légi célok Vinnyica megye felől közelítettek, illetve keleti irányból Hmelnickij felé haladtak.

Helyi Telegram-csoportok videókat tettek közzé, amelyeken a támadás szemtanúi robbanásokat rögzítettek.

A becsapódás vagy a lehulló roncsok által okozott károk pontos helye – beleértve az üzemben keletkezett tüzet is – továbbra sem ismert.

Orosz támadások Ukrajna ellen január 17–18-án

Amint arról az RBC-Ukrajna beszámolt, az orosz erők január 17. és 18. között drónokkal és légvédelmi rakétákkal támadták Ukrajnát, és ballisztikus rakéták alkalmazásának veszélye is fennállt.

Az érintett régiók közé tartozik Szumi megye, Herszon megye és Zaporizzsja megye. Harkiv megye területéről is érkeztek jelentések: ott egy drón eltalált egy magánházat, aminek következtében egy ember életét vesztette, több másik pedig megsérült.

Zaporizzsje városában több helyen tüzek keletkeztek, míg Volnyanszk városában áramszünetet jelentettek. A régió egyes lakosai gáz- és áramszolgáltatás nélkül maradtak.

A Herszoni régióban az ellenség az esti órákban támadta meg Szofijivka települést. Egy nő megsérült, majd a kórházban életét vesztette. Szumiban egy légicsapás következtében négy ember, köztük egy kisgyermek megsérült.

Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Európa politikai válaszúthoz érkezett, vajon ki tárgyal Putyinnal?

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu