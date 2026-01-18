Az orosz hadsereg éjszaka légi eszközökkel támadta a Hmelnickiji régiót A légvédelmi erők beavatkoztak, a légi célpontot lelőtték.
Több régiót ért támadás Ukrajnában, áram és fűtés nélkül maradt több város
Orosz drónok támadták meg az ország több régióját január 18-ra virradó éjszaka. A Hmelnickiji térségben a légvédelem beavatkozott, egy légi célpontot lelőttek, a támadás nyomán pedig tűz keletkezett egy üzemben. A légiriadók több térségben is megszólaltak.
Az orosz támadás következtében tűz keletkezett egy üzemben a Hmelnickiji járás területén, amelyet az állami katasztrófavédelem egységei eloltottak. A hatóságok közlése szerint egyelőre nincs információ halálos áldozatokról vagy sérültekről.
A légierő az éjszaka folyamán több alkalommal is riasztást adott ki a térségben az orosz drónok jelentette fenyegetés miatt.
A drónok Sztarokosztjantiniv és Szataniv irányába tartottak. Az ellenséges légi célok Vinnyica megye felől közelítettek, illetve keleti irányból Hmelnickij felé haladtak.
Helyi Telegram-csoportok videókat tettek közzé, amelyeken a támadás szemtanúi robbanásokat rögzítettek.
A becsapódás vagy a lehulló roncsok által okozott károk pontos helye – beleértve az üzemben keletkezett tüzet is – továbbra sem ismert.
Orosz támadások Ukrajna ellen január 17–18-án
Amint arról az RBC-Ukrajna beszámolt, az orosz erők január 17. és 18. között drónokkal és légvédelmi rakétákkal támadták Ukrajnát, és ballisztikus rakéták alkalmazásának veszélye is fennállt.
Az érintett régiók közé tartozik Szumi megye, Herszon megye és Zaporizzsja megye. Harkiv megye területéről is érkeztek jelentések: ott egy drón eltalált egy magánházat, aminek következtében egy ember életét vesztette, több másik pedig megsérült.
Zaporizzsje városában több helyen tüzek keletkeztek, míg Volnyanszk városában áramszünetet jelentettek. A régió egyes lakosai gáz- és áramszolgáltatás nélkül maradtak.
A Herszoni régióban az ellenség az esti órákban támadta meg Szofijivka települést. Egy nő megsérült, majd a kórházban életét vesztette. Szumiban egy légicsapás következtében négy ember, köztük egy kisgyermek megsérült.
Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
