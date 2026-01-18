Több régiót ért támadás Ukrajnában, áram és fűtés nélkül maradt több város

Az orosz támadás következtében tűz keletkezett egy üzemben a Hmelnickiji járás területén, amelyet az állami katasztrófavédelem egységei eloltottak. A hatóságok közlése szerint egyelőre nincs információ halálos áldozatokról vagy sérültekről.

A légierő az éjszaka folyamán több alkalommal is riasztást adott ki a térségben az orosz drónok jelentette fenyegetés miatt.

A drónok Sztarokosztjantiniv és Szataniv irányába tartottak. Az ellenséges légi célok Vinnyica megye felől közelítettek, illetve keleti irányból Hmelnickij felé haladtak.

Helyi Telegram-csoportok videókat tettek közzé, amelyeken a támadás szemtanúi robbanásokat rögzítettek.

A becsapódás vagy a lehulló roncsok által okozott károk pontos helye – beleértve az üzemben keletkezett tüzet is – továbbra sem ismert.