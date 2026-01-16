Dróntámadások Ukrajnában: Zelenszkij szülővárosa sem úszta meg

A hatóságok beszámolója alapján az orosz erők FPV-drónokat vetettek be a nyikopoli járásban is. A becsapódások több lakóházat és melléképületet rongáltak meg. Az Interfax hírügynökség szerint az anyagi kár jelentős, miután a támadások lakott területeket is érintettek – számolt be róla az Origo.

Nem csillapodnak a harcok: drónokkal csaptak le az oroszok Dnyipropetrovszkra. Fotó: AFP

Moszkva drónt küldött a Dnyiprói járásra is

A támadás során több infrastrukturális objektum sérült meg, ugyanakkor a helyi vezetés közlése szerint személyi sérülésről nem érkezett információ.

A megye más pontjain sem volt nyugodt az éjszaka, több helyen is támadásokat jelentettek.

A reggeli órákban Szinelnyik térségében egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott be. A detonáció tüzet okozott, a lángokat később sikerült megfékezni.