orosz-ukrán háborúDnyipropetrovszkUkrajnaKrivij Rihdróntámadás

Dróntámadások Ukrajnában: Zelenszkij szülővárosa sem úszta meg

Az orosz hadsereg az elmúlt egy napban ismét drónokkal vette célba Ukrajna kulcsfontosságú térségeit. Az elmúlt 24 órában több támadás érte Dnyipropetrovszk megyét, az orosz erők tüzérségi eszközöket és drónokat vetettek be. A csapások lakóházakat és közműveket rongáltak meg, két civil is megsérült.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 9:21
Dróntámadások Ukrajnában: Zelenszkij szülővárosa sem maradt ki Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok beszámolója alapján az orosz erők FPV-drónokat vetettek be a nyikopoli járásban is. A becsapódások több lakóházat és melléképületet rongáltak meg. Az Interfax hírügynökség szerint az anyagi kár jelentős, miután a támadások lakott területeket is érintettek – számolt be róla az Origo.

Nem csillapodnak a harcok: drónokkal csaptak le az oroszok Dnyipropetrovszkra
Nem csillapodnak a harcok: drónokkal csaptak le az oroszok Dnyipropetrovszkra. Fotó: AFP

 

Moszkva drónt küldött a Dnyiprói járásra is

A támadás során több infrastrukturális objektum sérült meg, ugyanakkor a helyi vezetés közlése szerint személyi sérülésről nem érkezett információ.

A megye más pontjain sem volt nyugodt az éjszaka, több helyen is támadásokat jelentettek.

 A reggeli órákban Szinelnyik térségében egy pilóta nélküli repülőeszköz csapódott be. A detonáció tüzet okozott, a lángokat később sikerült megfékezni.

A csapásoknak sérültjei is voltak. A hatóságok közlése szerint egy 41 éves nőt súlyos állapotban szállítottak kórházba, míg egy 38 éves férfit ambulánsan láttak el. A támadás során egy parkoló személyautó is megrongálódott.

Az esti órákban újabb incidensről számoltak be: orosz FPV-drón mért csapást Krivij Rihre, Volodimir Zelenszkij szülővárosára. 

A pilóta nélküli eszköz egy családi házban és egy garázsban okozott károkat. A regionális katonai közigazgatás arra figyelmeztetett, hogy a térségben továbbra is fennáll a drón- és tüzérségi támadások veszélye.

 

Fájó pontot támadott drónokkal az orosz hadsereg

A minap lapunk arról is beszámolt, hogy Oroszország a nyugat-ukrajnai Lviv városközpontjában támadott, közvetlenül a XX. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett – számolt be róla a The Kyiv Independent.

 

Borítókép: Ukrán katona fegyverrel próbál hatástalanítani egy FPV-drónt egy teszt során (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Von der Leyen szerint Ukrajna uniós csatlakozása kulcsfontosságú

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu