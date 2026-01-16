Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja préselni a pénzt Magyarországból, hogy Ukrajnának adja + videó

ukránimfnemzetközi valutaalapkristalina georgieva

Háború: váratlan kijevi látogatás után ígért Ukrajnának újabb nyolcmilliárd dollárt az IMF

Meglepetésszerű látogatást tett csütörtökön Kijevben a Nemzetközi Valutaalap vezetője, Kristalina Georgieva, aki bejelentette: a következő hetekben az IMF igazgatótanácsa elé kerülhet egy új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram jóváhagyása. A támogatás kulcsfontosságú lehet Ukrajna számára, ugyanakkor az IMF az áfamentességek kivezetését továbbra is elvárja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 6:58
Nem várt helyről kaphat újabb 8 milliárd dollár Ukrajna Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglepetésszerű látogatásra érkezett Kijevbe csütörötkön a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője, Kristalina Georgieva, ahol magas rangú ukrán tisztségviselőkkel találkozott. A Reutersnek elmondta: arra számít, hogy a következő hetekben az IMF igazgatótanácsa elé terjeszti jóváhagyásra az új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot.

Ukrán háború, IMF,
Dörzsölheti a kezét Zelenszikj, érkezhet újabb nyolcmilliárd dollár, most az IMF-től. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Georgieva, aki a fagyott fővárosban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más vezetőkkel is egyeztetett, egy interjúban hangsúlyozta: a program segítene további forrásokat felszabadítani más intézményektől a háború sújtotta országnak. Az IMF vezére szerint az ukrajnai helyzet egyértelműen romlott azóta, hogy a tisztségviselők novemberben aláírták az előzetes hitelmegállapodást, ugyanakkor a program fő követelményei változatlanok maradnának.

Georgieva elmondta: azért érkezett, hogy megbizonyosodjon arról, Ukrajna a szokatlanul kemény idők ellenére is képes végrehajtani a novemberi előzetes megállapodást. Elmondása szerint az ukrán vezetők biztosították arról, hogy továbbra is elkötelezettek a folyamat folytatása mellett. Hozzátette ugyanakkor azt, hogy az újabb utalásért cserében elvárják a fogyasztási cikkek áfamentességének megszüntetését, igaz, a szokásos módon, mindez azért annyira nem sürgős. Mind mondta, elég, ha az intézkedést bevezetik, azt az ukrán parlamentnek nem kell elfogadnia, míg az IMF nem hagyja jóvá az új programot. 

Az áfamentességek ügyében teljesen egyértelműek voltunk: ennek kivezetése meg kell történjen

 – mondta. Hozzátette: – Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogyan valósítjuk meg, és hogyan szerezzük meg a parlament támogatását.

A novemberben az IMF és Ukrajna között létrejött előzetes megállapodás négy évre nyújtana költségvetési támogatást, több feltétel teljesítéséhez kötve, köztük a finanszírozási garanciák megerősítéséhez, a 2026-os költségvetés elfogadásához és az adóalap szélesítéséhez. A finanszírozás jóváhagyása kulcsfontosságú Ukrajnának, tekintettel arra, hogy a háború miatt 2029-ig mintegy 136,5 milliárd dollárra becsülik a költségvetési hiányát.

Bár az ukrán hatóságok vállalták az adóelkerülés és adókijátszás elleni fellépés felgyorsítását, az IMF egyik tisztviselője szerint az alap 2027-ig nem számol jelentősen magasabb bevételekkel.

 

Eurómilliárdok mennek Ukrajnának, de hatalmas az európai vita

A háborúpárti uniós országok megegyeztek abban, hogy kilencvenmilliárd eurós hitelt biztosítanak Ukrajnának, amelynek több mint kétharmadát katonai célokra szánnák, de a részletekben továbbra sincs egyetértés. A legnagyobb vita Franciaország és a Németország–Hollandia vezette többség között bontakozott ki arról, hogy az uniós forrásból Ukrajna vásárolhat-e amerikai fegyvereket.

 

Nyilvánosságra került a teljes jelentés Ukrajna uniós finanszírozásáról – itt vannak a részletek

A kormány nyilvánosságra hozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentését, amely részletesen bemutatja Ukrajna finanszírozási helyzetét és az ezzel kapcsolatos uniós elvárásokat Magyarországgal szemben. A részleteket a Magyar Nemzet korábbi cikkében olvashatja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.