Háború: váratlan kijevi látogatás után ígért Ukrajnának újabb nyolcmilliárd dollárt az IMF

Meglepetésszerű látogatásra érkezett Kijevbe csütörötkön a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője, Kristalina Georgieva, ahol magas rangú ukrán tisztségviselőkkel találkozott. A Reutersnek elmondta: arra számít, hogy a következő hetekben az IMF igazgatótanácsa elé terjeszti jóváhagyásra az új, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramot.

Dörzsölheti a kezét Zelenszikj, érkezhet újabb nyolcmilliárd dollár, most az IMF-től. Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys

Georgieva, aki a fagyott fővárosban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más vezetőkkel is egyeztetett, egy interjúban hangsúlyozta: a program segítene további forrásokat felszabadítani más intézményektől a háború sújtotta országnak. Az IMF vezére szerint az ukrajnai helyzet egyértelműen romlott azóta, hogy a tisztségviselők novemberben aláírták az előzetes hitelmegállapodást, ugyanakkor a program fő követelményei változatlanok maradnának.

Georgieva elmondta: azért érkezett, hogy megbizonyosodjon arról, Ukrajna a szokatlanul kemény idők ellenére is képes végrehajtani a novemberi előzetes megállapodást. Elmondása szerint az ukrán vezetők biztosították arról, hogy továbbra is elkötelezettek a folyamat folytatása mellett. Hozzátette ugyanakkor azt, hogy az újabb utalásért cserében elvárják a fogyasztási cikkek áfamentességének megszüntetését, igaz, a szokásos módon, mindez azért annyira nem sürgős. Mind mondta, elég, ha az intézkedést bevezetik, azt az ukrán parlamentnek nem kell elfogadnia, míg az IMF nem hagyja jóvá az új programot.

Az áfamentességek ügyében teljesen egyértelműek voltunk: ennek kivezetése meg kell történjen

– mondta. Hozzátette: – Nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogyan valósítjuk meg, és hogyan szerezzük meg a parlament támogatását.

A novemberben az IMF és Ukrajna között létrejött előzetes megállapodás négy évre nyújtana költségvetési támogatást, több feltétel teljesítéséhez kötve, köztük a finanszírozási garanciák megerősítéséhez, a 2026-os költségvetés elfogadásához és az adóalap szélesítéséhez. A finanszírozás jóváhagyása kulcsfontosságú Ukrajnának, tekintettel arra, hogy a háború miatt 2029-ig mintegy 136,5 milliárd dollárra becsülik a költségvetési hiányát.