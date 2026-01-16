Rendkívüli

Zelenszkij nagy bajban, a legnagyobb riválisával tárgyal

Látványos politikai nyitásba kezdett Volodimir Zelenszkij: az ukrán elnök az elmúlt napokban nemcsak ismert önkéntesekkel, hanem legfőbb politikai riválisával, Valerij Zaluzsnijjal is tárgyalóasztalhoz ült. Úgy tűnik, megijedt a foteljéhez görcsösen ragaszkodó kijevi vezető. A közvélemény-kutatások szerint egy voksoláson vereséget szenvedne a háborúzó Zelenszkij, akinek már korábban lejárt a mandátuma.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 7:30
Zelenszkij nagy bajban, a legnagyobb riválisával tárgyal Forrás: AFP
Zelenszkij január 15-én hozta nyilvánosságra, hogy egyeztetett Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg volt főparancsnokával, aki hivatalos munkalátogatásra érkezett Kijevbe. Az ukrán elnök közlése szerint a találkozón megköszönte Zaluzsnij korábbi szolgálatát, és arról tárgyaltak, milyen diplomáciai feladatok bírnak jelenleg kiemelt jelentőséggel. Zelenszkij úgy fogalmazott, ezek a kérdések Ukrajna egészét és az ország ellenálló képességét is érintik – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij Valerij Zaluzsnijjal is tárgyalóasztalhoz ült
Zelenszkij Valerij Zaluzsnijjal is tárgyalóasztalhoz ült. Fotó: AFP

Zaluzsnijt 2024-ben váltották le a hadsereg éléről, miután nyilvánvalóvá váltak a közte és az államfő közötti nézetkülönbségek. Távozása ellenére népszerűsége nem csökkent: a katonák és a civil lakosság körében egyaránt meghatározó szereplő maradt, elsősorban azért, mert a háború kezdeti időszakában ő irányította az ellenállást. Több felmérés szerint egyre többen tekintenek rá lehetséges elnökjelöltként. Egy december végén nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás alapján Zelenszkij az elnökválasztás első fordulójában szűk előnnyel végezne az élen, 22 százalékos támogatottsággal, miközben Zaluzsnij 21 százalékot érne el. 

Egy esetleges második fordulóban azonban már fordulna a helyzet: a volt főparancsnok a válaszadók csaknem kétharmadának támogatását élvezné, míg Zelenszkij mindössze 36 százalékot szerezne.

Zaluzsnij ugyanakkor korábban többször is jelezte, hogy nem készül politikai pályára, és egyértelműen ellenezte a választások megtartását mindaddig, amíg a háború tart.

A találkozót több elemző egyértelmű politikai jelzésként értelmezte. Ihor Reiterovics politikai szakértő szerint Zelenszkij ezzel azt kívánja hangsúlyozni, hogy nincs nyílt konfliktus a felek között. Mint fogalmazott, az elnök célja annak demonstrálása, hogy nincsenek problémák, nincs konfrontáció.

 

Zelenszkij két közismert önkéntessel is egyeztetett

A héten az ukrán elnök tárgyalt Szerhij Pritulával és Szerhij Szternenkóval is, a megbeszélések középpontjában pedig az önkéntes hálózatok és a hadsereg további támogatása állt az elnöki hivatal tájékoztatása szerint. Pritula a nyilvánosság előtt televíziós műsorvezetőként és humoristaként vált ismertté, majd 2019-ben próbálta ki magát a politikában. Rövid ideig a Hang Párt tagja volt, később elindult a kijevi főpolgármesteri posztért is, ahol harmadik helyen végzett. 

A háború kitörése óta háttérbe szorította politikai ambícióit, és elsősorban adománygyűjtéssel, valamint önkéntes tevékenységgel támogatja az ukrán fegyveres erőket.

Szternenko szintén kijevi aktivistaként szerzett országos ismertséget, és a háború kezdete óta aktívan részt vesz a hadsereg támogatásában. Különösen az FPV-drónok elterjesztésében vállalt szerepet. Emellett azonban rendszeresen bírálta a politikai és katonai vezetést is: nemrégiben nyilvánosan tiltakozott Vaszil Maljuk, az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjének eltávolítása ellen, és hibás döntésnek nevezte a lépést. Zelenszkij a Szternenkóval folytatott találkozót követően a közösségi oldalán is megszólalt. Mint írta:

Fontos, hogy minél több valós információval rendelkezzünk minden szinten.

Az elnöki hivatal egyik bennfentese szerint Zelenszkij az elmúlt napokban tudatosan sűrítette egyeztetéseit, és ez a folyamat a következő hetekben is folytatódhat. A forrás úgy fogalmazott, hogy az államfő lépései egy új politikai irányt jeleznek. Ennek részeként Zelenszkij találkozott Dmitro Kuleba korábbi külügyminiszterrel is. Az elnök nyilvánosan Ukrajna csapatának tagjaként beszélt róla, és jelezte, hogy a jövőben is számít az együttműködésre. Arról ugyanakkor továbbra sincs döntés, hogy Kuleba kap-e új tisztséget a kormányban.

Kuleba 2024-ben távozott a külügyminiszteri posztról, miután az elnöki hivatal akkori vezetője, Andrij Jermak jelentősen megerősítette a befolyását.

Zelenszkij a lakosság elleni „célzott terrornak” minősítette az áramhálózat elleni légicsapásokat
Bajban Zelenszkij, hazatérhet a közvetlen riválisa. Fotó: AFP

Bajban Zelenszkij, hazatérhet a közvetlen riválisa

December végén lapunk arról i beszámolt, hogy bejelentheti lemondását londoni nagyköveti posztjáról Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg volt főparancsnoka. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint Zaluzsnij célja egyértelműen a visszatérés Kijevbe.

 

Nukleáris fegyverkezést sürget Ukrajnának Zaluzsnij

December elején Zaluzsnij hosszú cikkben elmélkedett a háború lezárásáról. Szerinte Ukrajnának a NATO-ban a helye, és nukleáris fegyverekre van szüksége a hosszú távú békéhez. Ukrajna londoni nagykövete szerint a háború 2014-ben kezdődött a Krím elfoglalásával, Oroszország célja pedig egyértelműen Ukrajna mint ország felszámolása volt. Ez azonban – hála az ukrán emberek bátorságának – nem valósulhatott meg. Zaluzsnij szerint az oroszok eredeti terve a gyors és elsöprő erő taktika volt, amit az ellenállás miatt mára felváltott a felőrlés taktikája. 

A 2024-es és 2025-ös események – a frontvonalon elért kisebb eredmények ellenére – azt mutatják, hogy egy ilyen stratégia abszolút hatékony Oroszország politikai céljainak elérésére irányuló erőfeszítéseiben

– emelte ki. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Valerij Zaluzsnij (Fotó: AFP)

