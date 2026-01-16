Zelenszkij nagy bajban, a legnagyobb riválisával tárgyal

Zelenszkij január 15-én hozta nyilvánosságra, hogy egyeztetett Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg volt főparancsnokával, aki hivatalos munkalátogatásra érkezett Kijevbe. Az ukrán elnök közlése szerint a találkozón megköszönte Zaluzsnij korábbi szolgálatát, és arról tárgyaltak, milyen diplomáciai feladatok bírnak jelenleg kiemelt jelentőséggel. Zelenszkij úgy fogalmazott, ezek a kérdések Ukrajna egészét és az ország ellenálló képességét is érintik – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Zelenszkij Valerij Zaluzsnijjal is tárgyalóasztalhoz ült. Fotó: AFP

Zaluzsnijt 2024-ben váltották le a hadsereg éléről, miután nyilvánvalóvá váltak a közte és az államfő közötti nézetkülönbségek. Távozása ellenére népszerűsége nem csökkent: a katonák és a civil lakosság körében egyaránt meghatározó szereplő maradt, elsősorban azért, mert a háború kezdeti időszakában ő irányította az ellenállást. Több felmérés szerint egyre többen tekintenek rá lehetséges elnökjelöltként. Egy december végén nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás alapján Zelenszkij az elnökválasztás első fordulójában szűk előnnyel végezne az élen, 22 százalékos támogatottsággal, miközben Zaluzsnij 21 százalékot érne el.

Egy esetleges második fordulóban azonban már fordulna a helyzet: a volt főparancsnok a válaszadók csaknem kétharmadának támogatását élvezné, míg Zelenszkij mindössze 36 százalékot szerezne.

Zaluzsnij ugyanakkor korábban többször is jelezte, hogy nem készül politikai pályára, és egyértelműen ellenezte a választások megtartását mindaddig, amíg a háború tart.