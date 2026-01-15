TrumpPutyinDmitrij PeszkovZelenszkijorosz-ukrán háborúbékefolyamat

Kreml: Trumpnak igaza van, Zelenszkij akadályozza a békefolyamatot + videó

A Kreml csütörtökön ismét Volodimir Zelenszkijt nevezte meg a békefolyamat akadályaként. Dmitrij Peszkov szóvivő kijelentette: Kijevben egyelőre nem hajlandók meghozni a rendezéshez szükséges politikai döntéseket, ugyanakkor Oroszország szükségesnek tartja az Egyesült Államokkal folytatott párbeszéd folytatását. Vlagyimir Putyin orosz elnök leszögezte: az ukrajnai válság közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15.
A Kreml egyetért Donald Trump amerikai elnök álláspontjával, miszerint éppen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az, aki fékezi a békefolyamatot – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak. „Ebben egyet lehet érteni. Ez valóban így van” – nyilatkozott.

Peszkov: Trumpnak igaza van, Zelenszkij akadályozza a békefolyamatot
A Kreml Zelenszkijt nevezte meg a békefolyamat akadályaként

Az orosz elnök sajtótitkára szerint „a kijevi rezsim” helyzete napról napra romlik. Úgy vélekedett, eljött az ideje annak, hogy Zelenszkij felelősséget vállaljon és meghozza a szükséges döntést, „de Kijevben ezt egyelőre nem teszik meg”. Peszkov nem erősítette meg az információt, miszerint Oroszország hajlandó lenne beleegyezni egy békefenntartó kontingens Ukrajnába vezénylésébe, ha abban mások mellett Kína és a globális Dél országainak katonái is részt vennének. Közölte: 

Oroszország arra számít, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyalni ismét Moszkvába fog utazni Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner üzletember, amint a találkozó időpontjait egyeztették.

Azt hangoztatta, hogy Oroszország szükségesnek tartja az Egyesült Államokkal folytatott párbeszéd folytatását Ukrajna ügyében.

Sok beszélgetés volt az amerikaiak, az ukránok és az európaiak között. Fontos, hogy az orosz fél is kifejtse véleményét a folyamatban lévő tárgyalásokról.

Kitérve a hamarosan lejáró hatályú, a hadászati támadófegyverek korlátozásáról megkötött Új START-szerződés kérdésére, elmondta, hogy Moszkva nem kapott választ Washingtontól Vlagyimir Putyin orosz elnök kezdeményezésére, hogy a megállapodásban rögzített fegyverkorlátozásokat még egy évvel meghosszabbítsák. „Várjuk a választ Putyin kezdeményezésére, és ezt nagyon fontos kérdésnek tartjuk” – hangsúlyozta. Mint mondta, a világ szükségét érzi egy kedvezőbb START-szerződésnek, de enne megkötése nagyon bonyolult és időigényes folyamat, és figyelembe kell venni hozzá az egész Nyugat, beleértve Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris potenciálját is.

Vlagyimir Putyin: A válságot az orosz érdekek semmibe vétele okozta
Az ukrajnai válság a közvetlen következménye annak, hogy semmibe vették Oroszország érdekeit, és kockázatokat hoztak létre Moszkva biztonságának szempontjából – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Moszkvában azon a rendezvényen, amelyen új moszkvai nagykövetek megbízóleveleit vette át. Putyin szerint abból kell kiindulni, hogy a biztonságnak valóban átfogónak, azaz egyenlőnek és oszthatatlannak kell lennie. Mint fogalmazott, a biztonság nem biztosítható csak egyesek számára, mások biztonságának rovására – idézte a TASZSZ.

Ez az elv szerepel a nemzetközi jog alapvető dokumentumaiban. Ennek az alapvető, létfontosságú elvnek a figyelmen kívül hagyása soha nem vezetett semmi jóra, és nem is fog vezetni. Ezt jól példázza az Ukrajna körüli válság, amely a közvetlen következménye annak, hogy éveken át figyelmen kívül hagyták Oroszország jogos érdekeit, és célzottan törekedtek biztonságunk veszélyeztetésére, a NATO-blokknak az orosz határokhoz való közelítésére

– hangoztatta az orosz vezető. Megerősítette, hogy Oroszország folytatja céljainak elérését Ukrajnában. Azt is hangoztatta, hogy Oroszország támogatja az ENSZ központi szerepének megerősítését a világ ügyeiben. Putyin csütörtökön 34 újonnan érkezett külföldi nagykövet hitelesítő okmányait vette át a moszkvai Kremlben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

