A Kreml egyetért Donald Trump amerikai elnök álláspontjával, miszerint éppen Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az, aki fékezi a békefolyamatot – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön újságíróknak. „Ebben egyet lehet érteni. Ez valóban így van” – nyilatkozott.

Peszkov: Donald Trumpnak igaza van, Zelenszkij akadályozza a békefolyamatot Fotó: AFP

A Kreml Zelenszkijt nevezte meg a békefolyamat akadályaként

Az orosz elnök sajtótitkára szerint „a kijevi rezsim” helyzete napról napra romlik. Úgy vélekedett, eljött az ideje annak, hogy Zelenszkij felelősséget vállaljon és meghozza a szükséges döntést, „de Kijevben ezt egyelőre nem teszik meg”. Peszkov nem erősítette meg az információt, miszerint Oroszország hajlandó lenne beleegyezni egy békefenntartó kontingens Ukrajnába vezénylésébe, ha abban mások mellett Kína és a globális Dél országainak katonái is részt vennének. Közölte: