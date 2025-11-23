Mi a dolog a politikai üzenete?

Siklósi Péter elmondta, hogy az amerikai fél ezzel azt kívánta jelezni az oroszok és a kínaiak felé, hogy

mi azért tudjuk, hogy ti miket csináltok, tudjuk, hogy fejlesztetek, tudjuk, hogy teszteltek, még hogyha nem is robbantással.

Hozzátette, hogy az üzenet lényege: ha ők fejlesztik a nukleáris erőiket, „előbb-utóbb mi is fogjuk fejleszteni a sajátunkat”. Véleménye szerint nagyjából ez foglalja össze az üzenetet. A szakértő elmondta, hogy a biztonságpolitikai következmények előrejelzése nagyon nehéz. Ugyanakkor kiemelte, hogy az, hogy az Egyesült Államok felhívta ezeknek az országoknak a figyelmét arra, „hogy mi tudjuk, hogy mit csináltok, és mi is ezt fogjuk tenni”, szerinte nem tekinthető destabilizáló tényezőnek. Inkább úgy fogalmazott, hogy ez az egyébként is ismert realitások nyilvános elismerése.

Orosz–amerikai atomfegyveres játszma – a világ lélegzetvisszafojtva figyel Fotó:AFP

Siklósi Péter elmagyarázta, hogy az úgynevezett „New Start” megállapodás lényege röviden az, hogy maximalizálja a stratégiai robbanófejek számát. Hozzátette, hogy a megállapodás „1550‑ben” határozta meg a maximális stratégiai robbanófejek számát, és zárójelben megjegyezte, hogy ez az „1550” az úgynevezett „deployed warheads” – vagyis a telepített, a rendszerben vagy készenléti állapotban lévő eszközök száma; a raktárakban lévő készletek nincsenek ebben benne. Tehát 1550 telepített stratégiai robbanófejről beszélünk, miközben körülbelül olyan 5000-5500 robbanófeje van egyenként a két országnak, ha mindent beleszámolunk (tehát a nem stratégiaiakat is, és az olyan stratégiaiakat, amik mindenféle raktárakban hevernek).

Egyfelől a szerződésnek az a lényege, hogy meghatározza a maximum számot, másfelől pedig egy ellenőrzési mechanizmust vezetett be, ahol helyszíni ellenőrzésekkel meg is tudtak győződni a felek arról, hogy a másik fél igazat mond-e

– magyarázta a szakértő.

Siklósi Péter szerint mindkét elem – egyrészt a készletek ilyen mértékű lecsökkentése, másrészt a helyszíni ellenőrzések bevezetése – növelte a stratégiai stabilitást a két szuperhatalom között. Hozzátette, hogy a megállapodás egyszer már lejárt, majd 2021‑ben öt évre meghosszabbították, és ez a meghosszabbítás 2026 februárjában jár le. A szakértő elmondta, hogy a megállapodást már jogilag nem lehet további öt évre meghosszabbítani. Siklósi Péter rámutatott: azt lehet csinálni, hogy a felek úgy döntenek, hogy bár nem születik meg még a New Startnak az utódja, de tulajdonképpen ők be fogják azt tartani. Ugye ez is egy bizonyos fajta meghosszabbítás.