A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást. Az USA nukleáris tesztjeinek újbóli engedélyezése komoly nemzetközi aggodalmakat vet fel, hiszen a lépés nemcsak az arzenál modernizálását szolgálja, hanem Oroszország és az Egyesült Államok közötti stratégiai egyensúlyt is érinti. A New START megállapodás lejárta tovább csökkenti a nukleáris fegyverek átláthatóságát, miközben a tárgyalások hiánya miatt a feszültség növekedhet. Milyen biztonságpolitikai következményei lehetnek az USA október 30-i bejelentésének? Mit jelent a New START megállapodás lejárata a két ország, az USA és Oroszország nukleáris arzenáljainak ellenőrzése szempontjából? Miért lehet problémás, hogy jelenleg nincs érdemi tárgyalás a meghosszabbításról? Ennek járt utána az Origo Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója segítségével.
Orosz–amerikai atomfegyveres játszma – a világ lélegzetvisszafojtva figyel!
A szakértő rámutatott: először is azt kell tisztába tenni, hogy milyen tesztekről van szó, és milyen tesztekről nincsen szó.
Mindenki úgy értelmezte, hogy ez gyakorlatilag a föld alatti vagy föld fölötti atomrobbantásokat jelentő teszteknek az újraindítását jelenti.
