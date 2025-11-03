Kiderült, ilyen nukleáris tesztre készül Amerika

A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések „rendszertesztek” vagy – ahogy ő fogalmazott – nem kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.

Trump embere bejelentette: az atomfegyvertesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal Fotó: AFP

Nukleáris tesztre készül Amerika

Az elnök néhány nappal korábban maga jelentette bea Truth Social platformon az atomfegyvertesztek azonnali újraindítását.