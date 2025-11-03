atomfegyvernukleáris arzenálDonald TrumpTrumpatomkísérletamerikai elnök

Kiderült, ilyen nukleáris tesztre készül Amerika

Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyvertesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal – jelentette be Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox Newsnak adott nyilatkozatában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 8:40
Trump bejelentette az atomfegyvertesztek újrakezdését (a képen az első amerikai hidrogénbomba robbantása) Forrás: AFP
A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések „rendszertesztek” vagy – ahogy ő fogalmazott – nem kritikus robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.

Trump bejelentette: az atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal
Trump embere bejelentette: az atomfegyvertesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal Fotó: AFP

Nukleáris tesztre készül Amerika

Az elnök néhány nappal korábban maga jelentette bea Truth Social platformon az atomfegyvertesztek azonnali újraindítását.

Wright hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása „kritikus prioritás”: sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölényhez és a szerinte ezáltal elérendő békéhez és jóléthez.

Az Egyesült Államok a nevadai kísérleti telepen 1992 szeptemberében végrehajtott föld alatti robbantás óta nem végzett atomfegyvertesztet. Ugyanabban az évben George H. W. Bush elnök moratóriumot hirdetett az atomtesztekre

Vlagyimir Putyin nemrég jelentette be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást.

Borítókép: A képen az első amerikai hidrogénbomba robbantása (Fotó: AFP)

