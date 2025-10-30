Trump az atomfegyverekhez nyúl

Vlagyimir Putyin nemrég jelentette be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást.

Az Egyesült Államok és Oroszország között kötött New START nukleáris leszerelési megállapodás érvényessége 2026 februárjában lejár, és jelenleg nincs érdemi tárgyalás a meghosszabbításáról.

A Kreml nyilatkozata szerint a megállapodás újbóli megkötése nem reális.

Az atomfegyverek számát tekintve az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) adatai szerint

Oroszország birtokolja a legtöbb nukleáris robbanófejet (több mint 5500-at), míg

az Egyesült Államok 5044-et.

A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) szerint kilenc állam rendelkezik atomfegyverrel: az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)