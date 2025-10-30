Trump az atomfegyverekhez nyúl

Rendkívüli

Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését, más országok tesztprogramjaira hivatkozva, a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.

2025. 10. 30. 7:14
Trump utasítása értelmében a hadügyminisztériumnak azonnal meg kell kezdenie a teszteket. A bejelentésre közvetlenül Hszi Csin-ping kínai elnökkel, a dél-koreai Kjongdzsuban tartott találkozója előtt került sor.

Trump bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését (a képen az első amerikai hidrogénbomba robbantása)
Trump bejelentette az atomfegyvertesztek újrakezdését (a képen az első amerikai hidrogénbomba robbantása) Fotó: AFP

Az Egyesült Államok a nevadai kísérleti telepen 1992 szeptemberében végrehajtott föld alatti robbantás óta nem végzett atomfegyvertesztet. Ugyanabban az évben George H. W. Bush elnök moratóriumot hirdetett az atomtesztekre. Az Egyesült Államok elnöke azonban bizonyos feltételek mellett jogosult új atomtesztek engedélyezésére.

Trump a Truth Social platformon tette meg a bejelentést

Az elnöki bejelentést követően Dina Titus nevadai demokrata képviselő törvénytervezet készítését jelentette be az új tesztek megakadályozására.

Vlagyimir Putyin nemrég jelentette be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást.

Az Egyesült Államok és Oroszország között kötött New START nukleáris leszerelési megállapodás érvényessége 2026 februárjában lejár, és jelenleg nincs érdemi tárgyalás a meghosszabbításáról. 

A Kreml nyilatkozata szerint a megállapodás újbóli megkötése nem reális.

Az atomfegyverek számát tekintve az International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) adatai szerint 

  • Oroszország birtokolja a legtöbb nukleáris robbanófejet (több mint 5500-at), míg 
  • az Egyesült Államok 5044-et. 

A Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) szerint kilenc állam rendelkezik atomfegyverrel: az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság, Franciaország, India, Pakisztán, Észak-Korea és Izrael.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

