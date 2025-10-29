A világ a szakadék szélén táncol – Putyin új fegyvere és az orosz nukleáris doktrína árnyéka

A kardcsörtetés a közelgő béketárgyalásoknak szól

A szakértő szerint a kardcsörtetés nem véletlen, az új fegyverrendszerek demonstratív bemutatása, mint amilyen korábban a Cirkon vagy a nemrégiben megismert Burevesztnyik rakéta is Moszkva pozícióit erősíti. Oroszország emellett a fronton is egyre nagyobb nyomást gyakorol.

Pokrovszknál és Kupjanszknál több ezer ukrán katonát bekerítettek, és látható, hogy minden fél igyekszik ezen a képzeletbeli sakktáblán egyet előrelépni.

A szakértő rámutatott, hogy a háború kimenetelét ma már nemcsak a katonai műveletek, hanem a diplomáciai játszmák is befolyásolják.

Macron közölte, hogy Lengyelországban vannak az idegenlégiósok, tehát amíg le nem ül Trump és Putyin, addig úgy tűnik, eszkalálódik a háború, amit csak a két vezető tud megakadályozni

– figyelmeztetett.

Putyin és az orosz nukleáris doktrína

Oroszország nukleáris doktrínája alapvetően defenzív jellegű, de tartalmaz olyan feltételeket, amelyek alapján megelőző csapás is lehetséges. A közelmúlt politikai és katonai fejleményei jelentősen megnövelték az orosz nukleáris doktrínáról való diskurzus súlyát.

Idén májusban Putyin még azt mondta: „Nem volt szükség a (nukleáris) fegyvereknek a bevetésére… és remélem, hogy nem is lesz rájuk szükség.”

2024 novemberében az orosz elnök azonban aláírta az orosz nukleáris doktrína átdolgozott változatát, amely részletezi azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik számára Moszkva atomfegyver-arzenáljának – amely a világ legnagyobbjának számít – a használatát.