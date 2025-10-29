A világ a szakadék szélén táncol – Putyin új fegyvere és az orosz nukleáris doktrína árnyéka

A 9M730 Burevesztnyik – vagy ahogy a NATO nevezi, Skyfall – 14 ezer kilométert tett meg, és tizenöt órán át volt a levegőben. Valerij Geraszimov tábornok szerint „a rakéta minden előírt manővert végrehajtott”.
Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott:
Ez valóban egy egyedülálló fegyver, amelynek nincs párja a világon.
Moszkva szerint a 9M730 Burevesztnyik legyőzhetetlen a jelenlegi és jövőbeli rakétavédelmi rendszerek számára, szinte korlátlan hatótávolsággal és kiszámíthatatlan repülési pályával rendelkezik. A fegyver látványos tesztje és a Nyugat–2025 hadgyakorlaton bemutatott Cirkon hiperszonikus rakéta újabb bizonyítékai annak, hogy Moszkva nemcsak a fronton, hanem stratégiai kommunikációban is erődemonstrációt tart.
Ahhoz, hogy reményeink szerint a közeljövőben Budapesten rendezendő békecsúcson megállapodás szülessen, az oroszok is szeretnék, hogy a lehető legjobb és legkedvezőbb pozíciójuk legyen
– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője.