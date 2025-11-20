Donald Trump amerikai elnök október 30-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok azonnal újraindítja az atomfegyverteszteket. A lépést más államok, köztük Oroszország nukleáris fejlesztéseire hivatkozva indokolta. Ez gyakorlatilag a föld alatti és föld feletti atomrobbantások folytatását jelentheti, amelyet az Egyesült Államok utoljára 1992-ben hajtott végre. Közben Oroszország sem tétlenkedik: nemrég sikeresen tesztelte a Burevesztnyik nevű nukleáris meghajtású, atomfegyverrel felszerelhető robotrepülőgépet. A Kreml 2023-ban hivatalosan visszavonta a 1996-os atomtesztstop szerződés ratifikációját, és jelezte, hogy a New Start újrakötése a jövőben nem reális.
Lejár a New Start szerződés, visszatérhet az atomfenyegetés
A megállapodás eredetileg tíz évre szólt, egyszer öt évre lehetett meghosszabbítani. A nemzetközi adatok szerint jelenleg Oroszországnak van a legtöbb robbanófeje, meghaladva az 5500-at, míg az Egyesült Államok arzenálja 5044 fegyverből áll.
Az átláthatóság hiánya, amely a New Start megszűnésével fenyeget, komoly kockázatot jelent a nemzetközi biztonságra.
