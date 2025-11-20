Lejár a New Start szerződés, visszatérhet az atomfenyegetés

atomfegyvernukleáris fenyegetésOroszországNew STARTEgyesült Államokratifikációkockázat

A világ szinte évtizedek óta nem látott feszültség előtt áll: a Joe Biden által hosszabbított New Start szerződés 2026. február 5-én lejár, és amennyiben addig nem kötik meg újra, a nukleáris arzenálok felett érvényes nemzetközi garanciák megszűnnek. A diplomáciai kapcsolatok jelenleg inkább vádaskodásokból, fenyegetésekből és fegyverpróbákból állnak, mintsem érdemi tárgyalásokból. Az atomfegyverek újraindítása a nemzetközi tárgyalások elakadásával párosulva komoly aggodalomra ad okot: a diplomáciai feszültségek, a fegyverpróbák és az átláthatóság hiánya együtt újra a hidegháborús évek hangulatát idézheti.

Sebők Barbara
2025. 11. 20. 3:02
Donald Trump amerikai elnök október 30-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok azonnal újraindítja az atomfegyverteszteket. A lépést más államok, köztük Oroszország nukleáris fejlesztéseire hivatkozva indokolta. Ez gyakorlatilag a föld alatti és föld feletti atomrobbantások folytatását jelentheti, amelyet az Egyesült Államok utoljára 1992-ben hajtott végre. Közben Oroszország sem tétlenkedik: nemrég sikeresen tesztelte a Burevesztnyik nevű nukleáris meghajtású, atomfegyverrel felszerelhető robotrepülőgépet. A Kreml 2023-ban hivatalosan visszavonta a 1996-os atomtesztstop szerződés ratifikációját, és jelezte, hogy a New Start újrakötése a jövőben nem reális. 

A világ szinte évtizedek óta nem látott feszültség előtt áll: a New Start szerződés 2026. február 5-én lejár (Fotó: AFP)

A megállapodás eredetileg tíz évre szólt, egyszer öt évre lehetett meghosszabbítani. A nemzetközi adatok szerint jelenleg Oroszországnak van a legtöbb robbanófeje, meghaladva az 5500-at, míg az Egyesült Államok arzenálja 5044 fegyverből áll. 

Az átláthatóság hiánya, amely a New Start megszűnésével fenyeget, komoly kockázatot jelent a nemzetközi biztonságra.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyvertesztstop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást. 

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a helyzet rendkívül kényes. „Ha a szerződés nem újul meg, az jelentősen csökkenti a felek nukleáris kapacitásainak ellenőrizhetőségét, és növeli a véletlen vagy félreértésből fakadó konfliktusok kockázatát” – fogalmazott az Origónak.

Az Egyesült Államok és Oroszország jelenlegi fegyverfejlesztési és tesztelési programjai azt mutatják, hogy a nukleáris arzenálok modernizálása nem csupán stratégiai, hanem politikai üzenet is: mindkét nagyhatalom egyértelműen demonstrálja erejét és készültségét. 

A februári szerződéses határidő közeledtével a világ biztonságpolitikai kilátásai egyre bizonytalanabbá válnak. Az atomfegyverek újraindítása, a nemzetközi tárgyalások elakadásával párosulva, komoly aggodalomra ad okot.

Borítókép: Az első amerikai hidrogénbomba robbantása (Fotó: AFP)

