Amerika készen áll az atomfegyvertesztre

Az elnök később a repülőgépen tartott sajtóbeszélgetésen is megerősítette a szándékot, és közölte, hogy a tesztek részleteit később jelentik be. A helyszínekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban vannak erre létrehozott körzetek.

"It's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of a testing regime," VP Vance told reporters when asked about the president’s announcement on nuclear tests. pic.twitter.com/d5MJT6Aqlr — Vivian Salama (@vmsalama) October 30, 2025