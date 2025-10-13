A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó Steadfast Noon hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről.
Atomháborúra készül a NATO
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát. Jelentette be a NATO belgiumi műveleti parancsnoksága.
A „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket. Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban, Büchel környékén.
Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.
A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.
A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.
A hadgyakorlat rutinszerű ugyan, de egyúttal fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy
a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén
– idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a DPA német hírügynökség jelentése.
Borítókép: Tüntetés a NATO nukleáris harci repülőgépeinek gyakorlata ellen (Fotó: AFP)
„Orbán Viktor meghívása történelmi esemény”
Orbán Viktor részt vesz a közel-keleti békecsúcson.
Megérkezett Trump Izraelbe + videó
Trump a repülőtéren találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Jichák Hercog államfővel.
Trump meghívta Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcsra
Ilyen a békepártiak szövetsége!
Történelmi pillanat zajlik élőben, Trump reflektorfényben + videó
Véget ért a háború, szabadulnak a túszok.
