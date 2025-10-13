Rendkívüli

A kormány és az OTP közösen építi újjá a gödöllői kastélyt + videó

NATOnukleárishadgyakorlat

Atomháborúra készül a NATO

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete október közepén több mint 70 repülőgép részvételével megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát. Jelentette be a NATO belgiumi műveleti parancsnoksága.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 7:54
Több mint száz aktivista vesz részt a NATO nukleáris harci repülőgépeinek jövő heti gyakorlata elleni tüntetésen Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A NATO hivatalos közleménye szerint az október közepétől két hétig tartó Steadfast Noon hadgyakorlaton mintegy kétezer katona vesz részt, főleg a légierő részéről.

A NATO megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát (Fotó: GUIDO KIRCHNER / DPA)
A NATO megtartja évi rendszeres atomfegyveres védelmi gyakorlatát (Fotó: DPA/Guido Kirchner)

A „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket. Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban, Büchel környékén.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.

A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.

A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.

A hadgyakorlat rutinszerű ugyan, de egyúttal fontos jelzés is arra vonatkozóan, hogy 

a NATO készen áll nukleáris fegyverekkel történő védekezésre szükség esetén

– idézte Mark Ruttét, a NATO főtitkárát a DPA német hírügynökség jelentése.

Borítókép: Tüntetés a NATO nukleáris harci repülőgépeinek gyakorlata ellen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu