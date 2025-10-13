Atomháborúra készül a NATO

A „nukleáris részvétel elve” alapján az atomfegyverekkel nem rendelkező európai szövetséges államok gépei is vethetnek be amerikai atomfegyvereket. Amerikai atomfegyverek több helyszínen tárolhatók Európában, így Észak-Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában és Németországban, Büchel környékén.

Németország az Európában rendszeresített amerikai B61 típusú atombombák szállítására alkalmas három Tornado harci repülőgépet és négy Eurofightert biztosít a gyakorlathoz.

A gyakorlat helyszíne elsősorban az Északi-tenger légtere, valamint a hollandiai Volkel, a belga Kleine-Brogel, a brit Lakenheath és a dániai Skrydstrup katonai bázisok lesznek.

A gyakorlat részleteit szigorúan titokban tartják. Katonai szakértők szerint a gyakorlat célja többek között a fegyverek biztonságos mozgatása a raktáraktól a repülőgépekig, valamint támadások szimulálása lesz.