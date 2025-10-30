A kínai székhelyű Space Pioneer nevű startup sikerrel zárta annak a forradalmian új rendszernek a földi tesztjét, amely 36 műhold szétválasztására képes a Tianlong–3 (TL–3) hordozórakéta segítségével. A cég bejelentése szerint ez hatalmas áttörést jelent Kína űriparára nézve. A teszt bebizonyította, hogy a TL–3 hordozórakéta megbízhatósága és költséghatékonysága világelső, a technológia használata pedig jelentősen felgyorsítja Kína űrbéli infrastruktúrájának kiépítését – írja a Global Times.
Kína forradalmi rakétája új korszakot nyit az űrversenyben
A kínai Space Pioneer sikeresen tesztelte azt az új rendszert, amely 36 műhold egyidejű szétválasztására képes a Tianlong–3 (TL–3) hordozórakétával. A technológia 90 százalékkal csökkenti az ütközési erőt és harmadannyiba kerül, mint a hagyományos megoldások. A részben újrahasználható TL–3 rakéta több mint 20 tonna terhet képes Föld körüli pályára juttatni, és kulcsszerepet kap Kína műholdas internetprojektjében. Az első kilövést 2025 végére tervezik, ami új szintre emelheti az ország űripari ambícióit.
A Tienlung–3 egy 72 méter hosszú, 3,8 méter átmérőjű, két hajtóműves kerolox, azaz kerozin-oxigén üzemű rakéta, amely részben újrahasználható. Tervezésében hasonlít a SpaceX Falcon 9-es rakétájához. 17–22 000 kilogramm hasznos terhet lesz képes alacsony Föld körüli pályára, vagy 10–17 000 kilogrammot 500 kilométeres napszinkron pályára juttatni. Az első fokozatot kilenc darab Tienhuo hajtómű működteti – írja a spacejunkie.hu
A több műhold leválasztására használt hagyományos rendszerek robbanócsavarokra és pirotechnikai eszközökre épülnek, ami drágává és kockázatossá teszi őket. Az új fejlesztés ezzel szemben egy korszerű kioldómechanizmust használ, amelyet a tesztek nagy pontosságúnak és megbízhatónak igazoltak: az ütközési erő 90 százalékkal csökkent, miközben a művelet költsége a hagyományos módszerek árának mindössze 30 százalékát tette ki.
További Külföld híreink
A TL–3 hordozórakéta, amely képes több mint 20 tonna rakományt alacsony Föld körüli pályára juttatni, több mint 50 kulcsfontosságú technológiát integrál, ezek közül több mint 30-at először alkalmaznak.
Az alacsony Föld körüli pálya (Low Earth Orbit, rövidítve LEO) olyan műholdpálya, ahol a Föld felszínétől legfeljebb 2000 kilométer távolságra lévő műholdak keringenek. Mivel a 200 kilométer alatt keringő testek gyorsan veszítenek magasságukból, ezért általánosan a földfelszín fölött 200–2000 kilométerre keringő műholdakra használják ezt a kifejezést.
A Space Pioneer évente akár 30 darab TL–3-as rakétát és 500 TH-szériás hajtóművet tud előállítani. A cég tervei szerint a TL–3 első indítására 2025 végén kerül sor, majd a jövőben évi több mint 60 kilövést terveznek, hogy ezzel is támogassák Kína saját műholdas internetprogramjának, a Guowangnak a kiépítését.
Korábban írtunk róla, hogy Kína készen áll, hogy megelőzze Amerikát az űrben, űrhajósaikat 2030 előtt tervezik a Holdra juttatni.
Borítókép: Tianlong–3 rakétateszt (2025. szeptember) (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orosz állampolgárságot kért a híres filmrendező
A kérelmet elsőként azután nyújtja be, hogy befejezte legújabb filmjét.
A háborúk lezárására szólított fel a pápa, Gázában a tűzszünet ellenére forrnak az indulatok
Ukrajnával kapcsolatban megdöbbentő momentumra derült fény.
A magyargyűlölő Frans Timmermans lemondott a bukás után
Geert Wilders pártja a második helyen végzet az első exit pollok szerint a hollandiai választásokon.
Moszkvának üzent a belga miniszter, szerinte ekkor jön el a világvége
Ha Brüsszelt megtámadja Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orosz állampolgárságot kért a híres filmrendező
A kérelmet elsőként azután nyújtja be, hogy befejezte legújabb filmjét.
A háborúk lezárására szólított fel a pápa, Gázában a tűzszünet ellenére forrnak az indulatok
Ukrajnával kapcsolatban megdöbbentő momentumra derült fény.
A magyargyűlölő Frans Timmermans lemondott a bukás után
Geert Wilders pártja a második helyen végzet az első exit pollok szerint a hollandiai választásokon.
Moszkvának üzent a belga miniszter, szerinte ekkor jön el a világvége
Ha Brüsszelt megtámadja Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni.