Kína forradalmi rakétája új korszakot nyit az űrversenyben

A Tienlung–3 egy 72 méter hosszú, 3,8 méter átmérőjű, két hajtóműves kerolox, azaz kerozin-oxigén üzemű rakéta, amely részben újrahasználható. Tervezésében hasonlít a SpaceX Falcon 9-es rakétájához. 17–22 000 kilogramm hasznos terhet lesz képes alacsony Föld körüli pályára, vagy 10–17 000 kilogrammot 500 kilométeres napszinkron pályára juttatni. Az első fokozatot kilenc darab Tienhuo hajtómű működteti – írja a spacejunkie.hu

A több műhold leválasztására használt hagyományos rendszerek robbanócsavarokra és pirotechnikai eszközökre épülnek, ami drágává és kockázatossá teszi őket. Az új fejlesztés ezzel szemben egy korszerű kioldómechanizmust használ, amelyet a tesztek nagy pontosságúnak és megbízhatónak igazoltak: az ütközési erő 90 százalékkal csökkent, miközben a művelet költsége a hagyományos módszerek árának mindössze 30 százalékát tette ki.