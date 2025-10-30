KínaFöldműholdSpace PioneerTianlong-3rakétaűrverseny

Kína forradalmi rakétája új korszakot nyit az űrversenyben

A kínai Space Pioneer sikeresen tesztelte azt az új rendszert, amely 36 műhold egyidejű szétválasztására képes a Tianlong–3 (TL–3) hordozórakétával. A technológia 90 százalékkal csökkenti az ütközési erőt és harmadannyiba kerül, mint a hagyományos megoldások. A részben újrahasználható TL–3 rakéta több mint 20 tonna terhet képes Föld körüli pályára juttatni, és kulcsszerepet kap Kína műholdas internetprojektjében. Az első kilövést 2025 végére tervezik, ami új szintre emelheti az ország űripari ambícióit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 3:00
Tianlong-3 rakétateszt (2025. szeptember)
Tianlong-3 rakétateszt (2025. szeptember) Fotó: XINHUA Forrás: XINHUA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kínai székhelyű Space Pioneer nevű startup sikerrel zárta annak a forradalmian új rendszernek a földi tesztjét, amely 36 műhold szétválasztására képes a Tianlong–3 (TL–3) hordozórakéta segítségével. A cég bejelentése szerint ez hatalmas áttörést jelent Kína űriparára nézve. A teszt bebizonyította, hogy a TL–3 hordozórakéta megbízhatósága és költséghatékonysága világelső, a technológia használata pedig jelentősen felgyorsítja Kína űrbéli infrastruktúrájának kiépítését – írja a Global Times.

Kína új korszakot nyitott az űrversenyben
Kína új korszakot nyitott az űrversenyben. Fotó: Stringer/IC photo

A Tienlung–3 egy 72 méter hosszú, 3,8 méter átmérőjű, két hajtóműves kerolox, azaz kerozin-oxigén üzemű rakéta, amely részben újrahasználható. Tervezésében hasonlít a SpaceX Falcon 9-es rakétájához. 17–22 000 kilogramm hasznos terhet lesz képes alacsony Föld körüli pályára, vagy 10–17 000 kilogrammot 500 kilométeres napszinkron pályára juttatni. Az első fokozatot kilenc darab Tienhuo hajtómű működteti – írja a spacejunkie.hu

A több műhold leválasztására használt hagyományos rendszerek robbanócsavarokra és pirotechnikai eszközökre épülnek, ami drágává és kockázatossá teszi őket. Az új fejlesztés ezzel szemben egy korszerű kioldómechanizmust használ, amelyet a tesztek nagy pontosságúnak és megbízhatónak igazoltak: az ütközési erő 90 százalékkal csökkent, miközben a művelet költsége a hagyományos módszerek árának mindössze 30 százalékát tette ki. 

A TL–3 hordozórakéta, amely képes több mint 20 tonna rakományt alacsony Föld körüli pályára juttatni, több mint 50 kulcsfontosságú technológiát integrál, ezek közül több mint 30-at először alkalmaznak.

Az alacsony Föld körüli pálya (Low Earth Orbit, rövidítve LEO) olyan műholdpálya, ahol a Föld felszínétől legfeljebb 2000 kilométer távolságra lévő műholdak keringenek. Mivel a 200 kilométer alatt keringő testek gyorsan veszítenek magasságukból, ezért általánosan a földfelszín fölött 200–2000 kilométerre keringő műholdakra használják ezt a kifejezést.

A Space Pioneer évente akár 30 darab TL–3-as rakétát és 500 TH-szériás hajtóművet tud előállítani. A cég tervei szerint a TL–3 első indítására 2025 végén kerül sor, majd a jövőben évi több mint 60 kilövést terveznek, hogy ezzel is támogassák Kína saját műholdas internetprogramjának, a Guowangnak a kiépítését. 

Korábban írtunk róla, hogy Kína készen áll, hogy megelőzze Amerikát az űrben, űrhajósaikat 2030 előtt tervezik a Holdra juttatni.

Borítókép: Tianlong–3 rakétateszt (2025. szeptember) (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu