Kína űrprogramja hamarosan eléri az Egyesült Államokét

Jonathan Roll, az Arizona Állami Egyetem kutatója új, Vöröseltolódás című tanulmányában Kína kereskedelmi és polgári űrtevékenységének felgyorsulását, valamint ezeknek az Egyesült Államok hasonló erőfeszítéseire vonatkozó veszélyeit elemzi. A kedden közzétett jelentést az amerikai székhelyű Kereskedelmi Űrszövetség támogatta, amely az ország kereskedelmi űriparát képviseli.

A jelentés éppen akkor jelent meg, amikor Kína azt tervezi, hogy előbb juttat embereket a Hold felszínére, mielőtt az Egyesült Államok visszatérhetne, és számos más űrrepülési fronton is előrenyomul.

Előbb lehetnek a Holdon?

Az elmúlt hetekben a kínai űrprogram jelentős mérföldköveket tudott le űrhajósai Holdra szállásának programjában.

Augusztus 6-án a Kínai Űrügynökség sikeresen tesztelte a 26 tonnás Lanyue holdjáró nagy pontosságú makettjét. „A teszt – áll a hivatal közleményében – kulcsfontosságú lépést jelent Kína emberes holdkutatási programjának fejlesztésében, és egyben az első alkalom, hogy Kína földön kívüli leszállási és felszállási képességeket tesztelt egy emberes űrhajóval.”

A kínaiak megerősítették, hogy űrhajósaikat 2030 előtt tervezik a Holdra juttatni.

Kína készen áll, hogy megelőzze Amerikát az űrben a következő öt-tíz évben, ha nem teszünk gyorsan valamit. A trend félreérthetetlen

– állítja a Vöröseltolódás jelentés. „Kína nemcsak azért versenyez, hogy utolérje Amerikát – hanem hogy diktálja a tempót, újraossza a lapokat, és újraértelmezze a vezetés mibenlétét Földön és Föld felett. Ezt az új űrversenyt nem egyetlen áttöréssel vagy kiemelkedő eredménnyel lehet megnyerni, hanem tartós elkötelezettséggel és évtizedeken át tartó alkalmazkodással.”

Mi az a 60. számú dokumentum?

A Kínai Államtanács még 2014-ben kulcsfontosságú döntést hozott az úgynevezett 60. dokumentummal, amely megnyitotta a kínai űripart a magánbefektetések előtt. Ez lehetővé tette hazai vállalatainak, hogy kormányzati technológiákat licencbe adjanak, valamint, hogy magántőkét használjanak fel polgári űrinfrastruktúra kiépítésére. Nem volt ingyen: cserébe a magánvállalatoknak és a tudósoknak meg kell osztaniuk az új technológiát a hadsereggel, ha arra utasítást kapnak.