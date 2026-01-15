Az előzetes adatok szerint Oroszország dróntámadásának nincs halálos áldozata – írta a Telegramon.
Újabb fájó pontra csapott le Oroszország + videó
Oroszország a nyugat-ukrajnai Lviv városközpontjában támadott, közvetlenül a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett – közölte január 15-én Makszim Kozickij kormányzó.
„A robbanás lökéshulláma betörte a közeli épületek ablakait – köztük a Műszaki Intézetét és több lakóházét is” – közölte Lviv polgármestere, Andrij Szadovij.
Szadovij hozzátette, hogy a célpontként szolgáló játszótér közvetlenül a 20. század eleji ukrán jobboldali militáns, Sztepan Bandera emlékműve mellett található, és hangsúlyozta, hogy Oroszország egy olyan szimbolikus helyet támadott meg, amelytől az agresszor a leginkább tart.
– számolt be róla a The Kyiv Independent.
Lviv megyében 6:09-kor rendelték el a légiriadót, amely 6:51-kor ért véget, írja az Origo.
Közben Kijev Szolomjanszki kerületében egy orosz támadás következtében törmelék zuhant egy lakóépület tetejére – közölte Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője.
Oroszország továbbra is rendszeresen támadja az ukrán városokat és a kritikus infrastruktúrát, miközben folytatja háborúját Ukrajna ellen.
Január 8–9. éjszakáján Oroszország az új Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját is kilőtte Lviv irányába – jelentette az orosz védelmi minisztérium –, a támadást pedig „megtorlásnak” nevezte egy állítólagos ukrán dróntámadási kísérletre hivatkozva, amely szerintük Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját célozta volna. Kijev ezt határozottan tagadta.
Borítókép: Orosz dróntámadás (Fotó: AFP)
