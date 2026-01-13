Oroszország idei legnagyobb csapását hajtotta végre + videó

Az ukrán energetikai vállalat, a DTEK közlése szerint az orosz támadás súlyosan megrongálta az egyik hőerőművének berendezéseit.

Oroszország azóta, hogy 2022 februárjában megindította offenzíváját, ismételten célba vette Ukrajna energiarendszerét rakétákkal és drónokkal, azzal a céllal, hogy megzavarja az elektromos áram- és hőellátást a téli időszakban, miközben az ukrán légvédelem nehezen tudja kivédeni a csapáshullámokat.

Ukrán Telegram-csatornák szerint az éjszaka folyamán mintegy 20 ballisztikus rakétát indítottak körülbelül egy órán belül, amit az idei év eddigi legnagyobb csapásának neveztek.

Ukrajna fegyveres erői nem kommentálták azonnal a támadás teljes kiterjedését. Oroszország részéről sem érkezett kommentár a csapásokról.