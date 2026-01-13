Oroszország kedden kora hajnalban az idei év eddigi legintenzívebb rakétatámadás-hullámát indította Ukrajna ellen, amelyben négy ember meghalt, és több másik megsérült. Ukrajna hálózatüzemeltetője, az Ukrenerho közölte, hogy Kijevben rendkívüli áramszüneteket rendeltek el, miután a fővárost rövid, de intenzív rakétatámadás érte – adott hírt a támadásról a Reuters.
Oroszország idei legnagyobb csapását hajtotta végre + videó
Az orosz hadsereg az idei év eddigi legintenzívebb rakétatámadás-sorozatát indította Ukrajna ellen kedden hajnalban. Kijevben az infrastruktúra károsodása miatt rendkívüli áramszüneteket vezettek be. A támadások több várost érintettek, köztük Harkivot, Odesszát és Krivij Rihet. Az ukrán hatóságok és mentőszolgálatok több helyszínen is károkról és mentési munkálatokról számoltak be.
Az ukrán energetikai vállalat, a DTEK közlése szerint az orosz támadás súlyosan megrongálta az egyik hőerőművének berendezéseit.
Oroszország azóta, hogy 2022 februárjában megindította offenzíváját, ismételten célba vette Ukrajna energiarendszerét rakétákkal és drónokkal, azzal a céllal, hogy megzavarja az elektromos áram- és hőellátást a téli időszakban, miközben az ukrán légvédelem nehezen tudja kivédeni a csapáshullámokat.
Ukrán Telegram-csatornák szerint az éjszaka folyamán mintegy 20 ballisztikus rakétát indítottak körülbelül egy órán belül, amit az idei év eddigi legnagyobb csapásának neveztek.
Ukrajna fegyveres erői nem kommentálták azonnal a támadás teljes kiterjedését. Oroszország részéről sem érkezett kommentár a csapásokról.
Harkivban a régió kormányzója, Oleh Szinyjehubov közölte, hogy a város peremén végrehajtott csapásban négy ember meghalt és hat megsérült. Ukrajna Állami Katasztrófavédelmi Szolgálata közölte, hogy a harkivi támadás egy postai terminált ért, épületeket rombolt le, és több tüzet okozott mintegy 500 négyzetméteres területen. A mentők 30 embert helyeztek biztonságba, köztük kettőt a romok alól – tették hozzá.
A déli kikötővárosban, Odesszában öt ember sérült meg az éjszakai orosz támadás következtében – közölte a szolgálat. Beszámoltak tüzekről egy használaton kívüli új épületben, egy fitneszközpontban és egy szakképző iskolában. A közép-ukrajnai iparvárosban, Krivij Rihben két ember sérült meg egy orosz támadás következtében, amely megrongálta a polgári infrastruktúrát, lakóházakat és gázvezetékeket – közölte a régió kormányzója.
Borítókép: Az idei év legintenzívebb orosz légitámadása rázta meg Ukrajnát (Fotó: AFP)
