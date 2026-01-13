A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1260 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Fontos területet foglalhatott el az orosz hadsereg - a képen: Khortitsia-sziget partjai, Zaporizzsjai -ban - illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / NurPhoto

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési objektumokat, valamint több katonai repülőteret, egy dróngyárat, valamint drón-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárakat, 17 páncélozott harcjárművet, három 155 milliméteres önjáró tarackot, két Grad sorozatvetőt, öt irányított légibombát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 52 repülőgép típusú drónt.