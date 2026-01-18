légicsapásSzumiorosz-ukrán háború

Rommá bombáztak az oroszok egy ukrán toborzóközpontot

Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén fekvő Belopoljéban működő területi toborzóközpont épülete, valamint az ott tartózkodó személyzet. A történtekről az orosz biztonsági erők adtak tájékoztatást.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 8:00
Orosz támadás (Fotó: AFP)
Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont (TRC) épülete. Az ott tartózkodó személyzet áldozatul esett a támadásnak – írja az Origo a Life.ru közlése alapján.

Légicsapás során megsemmisült egy ukrán toborzóközpont (Fotó: AFP)

A Szumi régióban található Belopolje faluban egy precíziós légicsapás megsemmisítette a helyi toborzóközpont épületét

– mondta el a forrás.

Korábban arról is beszámoltak, hogy Lviv városában elfogási tervet léptettek életbe, miután fegyverrel támadtak a katonai nyilvántartási és besorozási hivatal alkalmazottaira

– írta a Life.ru.

Helyi médiaértesülések szerint ez már a második támadás volt az elmúlt napokban a katonai regisztrációs és sorozási hivatal munkatársai ellen.

Január 11-én egy férfi megkéselt egy alkalmazottat, majd egy kisbusszal elmenekült a helyszínről. 

A rendőrség később őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki öt és tizenkét év közötti börtönbüntetésre számíthat. Az incidens következtében forgalmi torlódások alakultak ki a város peremterületein, a helyi biztonsági erők pedig megerősítették a járőrszolgálatot.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

