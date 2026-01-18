Rommá bombáztak az oroszok egy ukrán toborzóközpontot

Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén található Belopolje településen működő területi toborzóközpont (TRC) épülete. Az ott tartózkodó személyzet áldozatul esett a támadásnak – írja az Origo a Life.ru közlése alapján.
Egy légicsapás során megsemmisült a Szumi megye területén fekvő Belopoljéban működő területi toborzóközpont épülete, valamint az ott tartózkodó személyzet. A történtekről az orosz biztonsági erők adtak tájékoztatást.
A Szumi régióban található Belopolje faluban egy precíziós légicsapás megsemmisítette a helyi toborzóközpont épületét
– mondta el a forrás.
Korábban arról is beszámoltak, hogy Lviv városában elfogási tervet léptettek életbe, miután fegyverrel támadtak a katonai nyilvántartási és besorozási hivatal alkalmazottaira
– írta a Life.ru.
Helyi médiaértesülések szerint ez már a második támadás volt az elmúlt napokban a katonai regisztrációs és sorozási hivatal munkatársai ellen.
Január 11-én egy férfi megkéselt egy alkalmazottat, majd egy kisbusszal elmenekült a helyszínről.
A rendőrség később őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki öt és tizenkét év közötti börtönbüntetésre számíthat. Az incidens következtében forgalmi torlódások alakultak ki a város peremterületein, a helyi biztonsági erők pedig megerősítették a járőrszolgálatot.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
