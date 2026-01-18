Rommá bombáztak az oroszok egy ukrán toborzóközpontot

Helyi médiaértesülések szerint ez már a második támadás volt az elmúlt napokban a katonai regisztrációs és sorozási hivatal munkatársai ellen.

Január 11-én egy férfi megkéselt egy alkalmazottat, majd egy kisbusszal elmenekült a helyszínről.

A rendőrség később őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki öt és tizenkét év közötti börtönbüntetésre számíthat. Az incidens következtében forgalmi torlódások alakultak ki a város peremterületein, a helyi biztonsági erők pedig megerősítették a járőrszolgálatot.

