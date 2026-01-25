Az Iszlám Állam híve tervezett merényletet Ausztriában

Az osztrák bűnüldöző szervek Linzben őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalt, aki a gyanú szerint az Iszlám Állam elkötelezett híveként konkrét terrorcselekményt tervezett – számol be róla az Origo az Exxpress osztrák hírportálra hivatkozva.

Jörg Leichtfried alkotmányvédelemért felelős államtitkár is gratulált a linzi akcióhoz (Fotó: APA-PictureDesk via AFP)

Az osztrák belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint a gyanúsítottat már december elején letartóztatták, az akciót pedig alapos, a DSN (Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatóság) és az LSE (Állambiztonsági és Szélsőségellenes Hivatal) által közösen végzett nyomozás előzte meg. A fiatalember, aki osztrák állampolgár, jelenleg előzetes letartóztatásban várja sorsának alakulását.

A hatóságok figyelmét a fiú online tevékenysége keltette fel, miután a közösségi médiában nyíltan terjesztett radikális, az Iszlám Állam ideológiáját népszerűsítő tartalmakat.

A nyomozás során azonban ennél sokkal súlyosabb tényekre derült fény: a gyanúsított nemcsak szimpatizált a terrorszervezettel, hanem konkrét lépéseket is fontolgatott egy merénylet végrehajtására. A célpontjai kifejezetten az osztrák rendvédelmi szervek munkatársai, rendőrök és biztonsági emberek lettek volna. A tervei között szerepelt az is, hogy kiutazzon az Iszlám Állam által ellenőrzött háborús övezetekbe, hogy ott csatlakozzon a harcosokhoz.