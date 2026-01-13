Kemény fellépést ígérnek: felszámolja az illegális mecseteket Róma

A hatóságok értékelése szerint a jubileumi év lezárását követően is kockázatot jelent a terrorfenyegetettség. A római prefektúra ezért úgy döntött, hogy marad a fokozott biztonsági készültség az Örök Városban. Lamberto Giannini Róma rendőrfőkapitánya azzal indokolta a döntést, hogy 120 ezer muszlim él az olasz fővárosban, akiknek egy része illegális imaházakat látogat. Ez pedig aggodalomra ad okot.

A legális mecsetek mellett számtalan illegális imaház működik Róma városában. Fotó: AFP

Jelenleg hetven engedélyezett imaház van nyilvántartásban a fővárosban, de ennél sokkal több illegális mecset működik. A rendőrség kiemelt célja ezen titkos központok felkutatása, mivel azok a radikalizáció gócpontjaivá válhatnak. Ezek sokszor méltatlan körülmények között működő garázsok vagy raktárak.

A hatóságok szerint ezekben az ellenőrizetlen terekben dzsihadista propaganda és a nyugati értékrenddel szembeni uszítás is folyik. A rendőrfőkapitány hangsúlyozta: a közbiztonság fenntartása érdekében elengedhetetlen az imámok személyének és a prédikációk tartalmának nyomon követése.

A kormánykoalíció részét képező Liga párt a helyzetre való tekintettel a katonaság bevonását szorgalmazza a rendőri és csendőri erők támogatására. A javaslat szerint a fegyveres erők állandó jelenlétét különösen a kiemelt közlekedési csomópontokon és a vasútállomások környékén kell megerősíteni a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében.