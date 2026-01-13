OlaszországRómamecset

Kemény fellépést ígérnek: felszámolja az illegális mecseteket Róma

Az olasz hatóságok az illegális mecsetek felszámolásán dolgoznak. Rómában mintegy 120 ezer muszlim él, akik egy része illegális imaházakat látogat. A római rendőrfőkapitány a sajtónak úgy nyilatkozott, ezek a radikalizálódás gócpontjai lehetnek, ezért ellenőrizni kell, hogy kik az imámok és mit prédikálnak.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 13. 18:39
Illusztráció Fotó: BARIS SECKIN Forrás: ANADOLU
A hatóságok értékelése szerint a jubileumi év lezárását követően is kockázatot jelent a terrorfenyegetettség. A római prefektúra ezért úgy döntött, hogy marad a fokozott biztonsági készültség az Örök Városban. Lamberto Giannini Róma rendőrfőkapitánya azzal indokolta a döntést, hogy 120 ezer muszlim él az olasz fővárosban, akiknek egy része illegális imaházakat látogat. Ez pedig aggodalomra ad okot. 

A legális mecsetek mellett számtalan illegális imaház működik Róma városában
A legális mecsetek mellett számtalan illegális imaház működik Róma városában. Fotó: AFP

Jelenleg hetven engedélyezett imaház van nyilvántartásban a fővárosban, de ennél sokkal több illegális mecset működik. A rendőrség kiemelt célja ezen titkos központok felkutatása, mivel azok a radikalizáció gócpontjaivá válhatnak. Ezek sokszor méltatlan körülmények között működő garázsok vagy raktárak. 

A hatóságok szerint ezekben az ellenőrizetlen terekben dzsihadista propaganda és a nyugati értékrenddel szembeni uszítás is folyik. A rendőrfőkapitány hangsúlyozta: a közbiztonság fenntartása érdekében elengedhetetlen az imámok személyének és a prédikációk tartalmának nyomon követése.

A kormánykoalíció részét képező Liga párt a helyzetre való tekintettel a katonaság bevonását szorgalmazza a rendőri és csendőri erők támogatására. A javaslat szerint a fegyveres erők állandó jelenlétét különösen a kiemelt közlekedési csomópontokon és a vasútállomások környékén kell megerősíteni a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében. 

A Biztos utcák művelet elnevezésű kezdeményezés további haderőt vezényelne az utcákra. Jelenleg mintegy 6800 katona vesz részt a járőrözésben, a Liga ezt a létszámot további ezer fő fegyveres erővel növelné. 

Matteo Salvini a Liga főtitkára és politikusai több alkalommal hangsúlyozták, hogy 

Olaszországnak nem Oroszország jelenti a veszélyt, az olasz katonákat nem az ukrán frontra kell küldeni, hanem például az olasz pályaudvarokra, ahol az illegális migránsok félelemben tartják az utasokat. 

A Liga kezdeményezése vitát váltott ki a kormánykoalíción belül. Miközben a Matteo Salvini vezette párt a katonai jelenlét további fokozását sürgeti, addig Guido Crosetto védelmi miniszter visszafogottan nyilatkozott a honvédség tartós belbiztonsági alkalmazásáról. A katonai vezetés szintén szakmai fenntartásokkal kezeli az állandósult utcai járőrözést, hangsúlyozva, hogy a közrend fenntartása alapvetően a rendészeti, nem pedig a honvédelmi erők kompetenciája. 

Az elrettentés ereje többet ér ezer írott szabálynál 

– jelentette ki Massimiliano Romeo, a Liga szenátusi frakcióvezetője, bírálva a nagyobbik kormánypárt, az Olasz Testvérek bizonytalankodását. A politikus emlékeztetett: az utcai katonai járőrszolgálatot még 2008-ban a Berlusconi-kormány vezette be. Míg a második Conte-kormány idején fokozatosan leépítették a kontingenst, a Liga célja a katonai jelenlét ismételt növelése. Romeo hangsúlyozta: a közbiztonság megerősítése elengedhetetlen, különösen a bűnözésnek leginkább kitett csomópontokon és pályaudvarokon. Ezt igazolja a római Termini pályaudvaron hétvégén történt brutális támadás is, ahol egy fiatal migránsokból álló banda vert félholtra egy minisztériumi tisztviselőt.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

