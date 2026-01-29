Brüsszel terve súlyos következményekkel járna – vége lenne a rezsicsökkentésnek

A központ 5 pontban gyűjtötte össze a REPowerEU rendelet árfelhajtó hatásait:

(1) Magyarország számára a jelenleg vezetéken érkező orosz gáz alternatívája a cseppfolyósított gáz (LNG) behozatala lenne, melynek azonban szállítási költsége hét-nyolcszorosa is lehet a vezetékeshez képest. Ez önmagában 30-40%-kal növeli a beszerzési árat, és annál nyilván jóval nagyobb mértékben a fogyasztói rezsiköltségeket.



(2) Elesnénk a hosszú távú orosz energiabeszerzést kompenzáló kedvezményes árazástól.

(3) Elveszítenénk az abból származó árcsökkentő tárgyalási pozíciónkat, hogy Magyarország több forrásból, több útvonalon szerez be földgázt.

(4) Elveszítenénk a nagy mennyiségű, magyar vezetékeken áthaladó orosz gázforgalomból származó bevételt.

(5) Elveszítenénk a diverzifikált energiaportfólióra alapozott külkereskedelmi pozíciónkat, ami szintén bevételcsökkenéssel járna.