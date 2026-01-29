Ha Brüsszel tervei szerint Magyarország teljes egészében leválna az orosz gázról, az a rezsiköltségek drasztikus emelkedését, a rezsicsökkentés végét jelentené – derül ki az Alapjogokért Központ energiapolitikai gyorsjelentéséből.
Brüsszel terve súlyos következményekkel járna – vége lenne a rezsicsökkentésnek
A REPowerEU rendelet súlyos árfelhajtó hatásokkal járna Magyarország számára, miközben veszélyezteti az ország energiaszuverenitását, bevételeit és a rezsicsökkentés eredményeit. A kormány szerint a Brüsszelben jogellenesen elfogadott döntés nemcsak gazdasági károkat okozna, hanem hosszú távon kiszolgáltatottá tenné az országot az uniós politikai nyomásgyakorlásnak.
A központ 5 pontban gyűjtötte össze a REPowerEU rendelet árfelhajtó hatásait:
(1) Magyarország számára a jelenleg vezetéken érkező orosz gáz alternatívája a cseppfolyósított gáz (LNG) behozatala lenne, melynek azonban szállítási költsége hét-nyolcszorosa is lehet a vezetékeshez képest. Ez önmagában 30-40%-kal növeli a beszerzési árat, és annál nyilván jóval nagyobb mértékben a fogyasztói rezsiköltségeket.
(2) Elesnénk a hosszú távú orosz energiabeszerzést kompenzáló kedvezményes árazástól.
(3) Elveszítenénk az abból származó árcsökkentő tárgyalási pozíciónkat, hogy Magyarország több forrásból, több útvonalon szerez be földgázt.
(4) Elveszítenénk a nagy mennyiségű, magyar vezetékeken áthaladó orosz gázforgalomból származó bevételt.
(5) Elveszítenénk a diverzifikált energiaportfólióra alapozott külkereskedelmi pozíciónkat, ami szintén bevételcsökkenéssel járna.
A rendeletet ráadásul Brüsszel az uniós alapszerződésekkel szembemenve és jogellenesen fogadta el, mert a) az energiamix összeállítása tagállami hatáskör, b) a tiltás egyértelműen nem kereskedelempolitikai, hanem szankciós lépés, amihez egyhangúság kellett volna a tanácsban, c) nyilvánvalóan sérti az olyan hosszú távú földgáz-kereskedelmi szerződéseket, mint az orosz–magyar is, melynek kapcsán az orosz fél kártérítési igénnyel is felléphet majd.
A magyar kormány tehát megfelelő jogalappal fordul az ügyben az Európai Unió Bíróságához, az azonban beszédes, hogy a döntést nemcsak Ukrajna, de a Tisza is támogatja. Szakértőik az elmúlt napokban többször nyilatkoztak arról, hogy az orosz gázról való teljes leválás – tehát lényegében a szerintük „humbug” rezsicsökkentés kivezetése – üdvözlendő lépés, fogalmaz az Alapjogokért Központ.
A döntés hatásainak felszámolására a jogi úton kívül több politikai irány is beazonosítható: az egyik az ukrajnai béke mihamarabbi elérése – mely nyilván okafogyottá tenné vagy minimalizálná a hasonló lépéseket –, azonban ez a brüsszeli elit folyamatos ellenakcióiba ütközik. A másik lényegében társadalmi: a szuverén energiapolitikai döntéshozatal fenntartása, az eddigiek alapján ugyanis joggal vélelmezhető, hogy a fenti vagy ahhoz hasonló brüsszeli „kérésekre” a Tisza nem tudna nemet mondani – zárja az elemzés.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)
