Tűzifa után is jár az energiaár-kompenzáció

Mindenki érvényesítheti a hideg miatt keletkezett energiatöbblete után járó kedvezményt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 16:29
katona, tűzifa
Forrás: Facebook/Magyar Honvédség
A fával fűtők számára is jár a rezsicsökkentésből adódó energiaár-kompenzáció – szögezte le Facebook-bejegyzésében Nagy István agrárminiszter. Hangsúlyozta, hogy a fával fűtők számára (is) több intézkedést hozott a kormány. Az operatív törzzsel karöltve segítettek azoknak a rászorulóknak, akiknek elfogyott a fájuk vagy krízisben voltak. Például a Magyar Honvédség kijelölt állománya segít abban, hogy a szociális tűzifaprogramban biztosított tüzelő eljusson a rászorulókhoz.

A kormány arról is döntött, hogy előre hozza a szociális tűzifaigénylési akciót, hogy a rászorulók előbb jussanak hozzá a tüzelőanyaghoz. A programban nincsen limit, és az általános elosztási szabály érvényes, vagyis az önkormányzatok adják le az igényt a Belügyminisztériumnak, így jutnak hozzá az igénylők a szükséges mennyiséghez. 

Nagy István elmondta, hogy az igényeket március 15-ig kielégítik, az erdészetek folyamatosan az igények feldolgozását végzik.

A miniszter bejelentette, hogy a kormány által elfogadott, a hideg időjárás miatt keletkezett energiatöbbletre számolt 30 százalékos kedvezmény nemcsak a távfűtést, gázt, vagy villanyt, hanem a tűzifát használóknak is jár, az igényt jóváírhatják.

