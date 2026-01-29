Szijjártó PéterBrüsszelUkrajna

Szijjártó Péter: Brüsszelben a józan észnek már semmi terepe nincsen

A külgazdasági és külügyminiszter gyors tájékoztatást adott arról, hogy jelenleg mi zajlik a Brüsszeli tárgyalásokon. Szijjártó Péter szerint az EU-csúcsot teljes háborús láz uralja, egyre nagyobb követelések és javaslatok kerülnek elő Ukrajna támogatására vonatkozóan. A miniszter a tárgyalásokon történő szóváltásokról is beszámolt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 14:27
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: AFP
Szijjártó Péter Brüsszelből jelentkezett be egy rövid interjú erejéig. A külgazdasági és külügyminiszter információt osztott meg a tárgyalások menetével kapcsolatban, és betekintést engedett a kulisszák mögé:

Szijjártó Péter szerint totális háborús őrület uralkodik Brüsszelben
Szijjártó Péter szerint totális háborús őrület uralkodik Brüsszelben Fotó: AFP

A külügyi tárcavezető szerint a háborús fanatizmus eluralkodott Brüsszelben. 

Itt a józan észnek már semmi terepe nincsen, úgyhogy nem elég az 1500 milliárd euró, úgy látom, Ukrajnának itt újabb és újabb javaslatokat tesznek az asztalra, újabb és újabb követeléseket, úgyhogy ma is nagy harc lesz, az egészen biztos

– számolt be Szijjártó Péter.

Arra a kérdésre, hogy szokott-e csípős megjegyzéseket kapni, így felelt:

Úgy próbáltak csípős megjegyzéseket tenni, hogy nem mondták, hogy kinek szól, de én pontosan jól értettem. De hát, itt azért annyira nem bátrak szemtől szemben, hogy világosan kimondják, hogy kinek mit üzennek, célozgatnak.

– mondta a miniszter.

Szijjártó hozzátette, hogy az őt érő megjegyzések egy részét elengedi, mintha nem neki szólnának, amitől nagyon idegesek lesznek az érintettek, ekkor még erőteljesebb kijelentésekkel felel a kritikusai megjegyzésére, amitől teljesen összezavarodnak.

A politikus arra a kérdésre, hogy volt-e olyan személy, akinek erősebb megjegyzést tett, így válaszolt: 

Persze, hogy szoktam, mert a lengyel kollégámmal egymás mellett ülünk. Ha arról a párbeszédről jegyzőkönyv születne, amit mi ott mások kizárásával egymással folytatunk, azt hiszem, hogy abból lehetne kabarét csinálni a rádióban.

– felelte.

Végül megkérdezték a külügyminisztert, hogy vannak-e országok, amelyek a magyar álláspontot támogatják, amire humorosan így felelt:

 Vannak. Van, aki a folyosón áll, mellettünk, van, aki bent. Előbbiből többen vannak

– zárta az interjút Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

