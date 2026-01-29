Szijjártó Péter: Brüsszelben a józan észnek már semmi terepe nincsen

Szijjártó Péter Brüsszelből jelentkezett be egy rövid interjú erejéig. A külgazdasági és külügyminiszter információt osztott meg a tárgyalások menetével kapcsolatban, és betekintést engedett a kulisszák mögé:

Szijjártó Péter szerint totális háborús őrület uralkodik Brüsszelben Fotó: AFP

A külügyi tárcavezető szerint a háborús fanatizmus eluralkodott Brüsszelben.

Itt a józan észnek már semmi terepe nincsen, úgyhogy nem elég az 1500 milliárd euró, úgy látom, Ukrajnának itt újabb és újabb javaslatokat tesznek az asztalra, újabb és újabb követeléseket, úgyhogy ma is nagy harc lesz, az egészen biztos

– számolt be Szijjártó Péter.