Ma indul a nemzeti petíció, amelyen megálljt parancsolhatunk Brüsszel háborús terveinek

Nagy tapasztalata van abban a kormánynak, hogy egyetértési pontokat alakítsanak ki a magyar emberekkel. A most induló nemzeti petíció mellett korábban a nemzeti konzultációk és a népszavazások is lehetőséget adtak arra, hogy a kabinet kikérje a állampolgárok véleményét fontos kérdésekben.

Máté Patrik
2026. 01. 29. 4:50
Nemzeti konzultáció Orbán Viktor Kaposvár DPK Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

Nemzeti Petíció borítókép méretű
A nemzeti petícióval a magyarok hallathatják a hangjukat (Forrás: Facebook)

 

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

A miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig jelezte, hogy a héten indul a nemzeti petíciós ívek postázása.

A miniszterelnök szerda este jelentette be:

csütörtökön indul a nemzeti petíció,

amelyen nemet mondhatunk

  • az orosz–ukrán háború finanszírozására,
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből és
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.

Nem fizetünk

– szögezte le Orbán Viktor a közösségi oldalán.

 

A kormány kikéri a magyarok véleményét

Nem új keletű, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, amivel a gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

A 2024 őszén tartott nemzeti konzultációval a gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között szerepelt a gazdasági szuverenitásunk és semlegességünk kérdése, de a gazdasági növekedés, a bérek emelése, a vállalkozások támogatása és a fiatalok lakhatásának biztosítása is kiemelt figyelmet kapott.

A nemzeti konzultáción 1,3 millió ember mondta el a véleményét a kérdésekről, és 95–99 százalék közötti arányban a kormány javaslatait és álláspontját támogató válaszok születtek.

A 2023 őszi nemzeti konzultáción több mint másfél mil­lióan vettek részt, az eredmények alapján a magyar emberek kiálltak a hazájuk szuverenitása mellett, és elsöprő többségük mondott nemet arra, hogy az életüket alapvetően befolyásoló kérdésekben mások döntsenek helyettük.

 

Erős egyetértés a kormány politikájával

Az ukrajnai háborúra adott uniós válaszként 2022 őszén bevezetett brüsszeli szankciókról kérte ki a magyar emberek véleményét a kormány. A tájékoztatás szerint a magyarok 97 százaléka elutasította a súlyos károkat okozó szankciókat. A konzultációban 1,3 millióan vettek részt.

Az egyik legismertebb nemzeti konzultáció 2015 májusában, az Európát elérő migrációs válság idején volt, és a bevándorlásról, valamint a terrorizmusról szólt.

Ekkor 1,2 millióan vettek részt a konzultáción, és a válaszadók túlnyomó többsége támogatta a kormányt abban, hogy Brüsszel politikájával szemben a nemzeti érdek mellett álljon ki.

Szintén gazdasági témák, a minimálbér, a családi adó-visszatérítés és a hitelmoratórium volt a konzultáció fókuszában, de a migrációval és a hazai vakcinagyártással kapcsolatos kérdések is helyet kaptak az íven 2021 nyarán. Ezen a konzultáción közel másfél millióan vettek részt, és a válaszadók támogatták a kormány álláspontját.

 

Nem az ukrán uniós tagságra és a migránskvótára is

De nem csak a konzultációk adtak lehetőséget arra, hogy kikérjék a magyarok véleményét fontos kérdésekben. Ugyanis tavaly tavasszal véleménynyilvánító szavazást hirdetett meg Orbán Viktor Ukrajna EU-s tagságáról. A Voks 2025 elnevezésű szavazáson 2,1 millióan vettek részt. A miniszterelnök a tavaly júniusi brüsszeli EU-csúcson ismertette, hogy 95 százalék nem támogatta, hogy Ukrajna gyorsított eljárásban az Európai Unió tagja legyen.

A népszavazás is lehetőséget ad arra, hogy a választópolgárok elmondhassák a véleményüket egy-egy fontos kérdésben, így kijelölve a kormány számára az irányt.

A 2022-es országgyűlési választásokkal egy napon tartották meg például a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást. A szavazólapokon szereplő négy kérdésben a magyarok jelentős része a kormánypártok álláspontját támogatta az LMBTQ-propaganda iskolai és óvodai terjesztésével szemben. Az uniós migránskvótáról 2016-ban kérdezte meg a kormány a magyar embereket. A migrációs válság kirobbanása után tartott referendumon a magyarok 98 százaléka utasította el a migránskvóták tervét, és egyúttal támogatta a kormánypártok álláspontját a szigorú migrációs politikáról.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök bemutatja a nemzeti petíciót (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

Hidvéghi Balázs: A nemzeti petícióval erős üzenetet küldünk Brüsszelnek

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

