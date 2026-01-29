Ma indul a nemzeti petíció, amelyen megálljt parancsolhatunk Brüsszel háborús terveinek

A magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

A nemzeti petícióval a magyarok hallathatják a hangjukat (Forrás: Facebook)

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

A miniszterelnök, Orbán Viktor szombaton a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pedig jelezte, hogy a héten indul a nemzeti petíciós ívek postázása.

A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.

Nem fizetünk

– szögezte le Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A kormány kikéri a magyarok véleményét

Nem új keletű, hogy a kormány veszélyek és a meghatározó átalakulások idején az emberekhez fordul, hogy kikérje a véleményüket. Az elmúlt években már számos alkalommal élt a kabinet a nemzeti konzultáció intézményével. Legutóbb tavaly ősszel tartottak nemzeti konzultációt, amivel a gazdasági kérdésekben kérte ki a kormány az emberek véleményét. A témák között a személyi jövedelemadó rendszere és az adóemelések szerepeltek, miután nyáron kiszivárgott, hogy hatalomra kerülve a Tisza Párt többkulcsos szja-t vezetne be.

A konzultációban több mint 1,6 millió magyar mondta el a véleményét. Az eredmények egyértelműek voltak, hiszen a magyarok túlnyomó többsége elutasította a baloldali megszorításokat.

A 2023 őszi nemzeti konzultáción több mint másfél mil­lióan vettek részt, az eredmények alapján a magyar emberek kiálltak a hazájuk szuverenitása mellett, és elsöprő többségük mondott nemet arra, hogy az életüket alapvetően befolyásoló kérdésekben mások döntsenek helyettük.