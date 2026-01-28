Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

nemzeti petícióBrüsszelUkrajnaHidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs: A nemzeti petícióval erős üzenetet küldünk Brüsszelnek

A nemzeti petíció nemcsak politikai állásfoglalás, hanem széles társadalmi összefogás is lehet a brüsszeli háborús politikával szemben – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

2026. 01. 28. 11:03
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A nemzeti petíció jelentőségéről tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs. 

Budapest, 2025. december 9. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára zárszót mond a 2027-ben esedékes mikrocenzusról, azaz kis népszámlálásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések vitáján, amelyhez nem volt felszólaló az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 9-én. MTI/Hegedüs Róbert
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert / MTI 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a kezdeményezés túlmutat egy egyszerű politikai akción, lehetőséget ad arra, hogy a magyar emberek közösen küldjenek egyértelmű üzenetet Brüsszelnek. Mint fogalmazott:
 

A nemzeti petíció egy széles társadalmi egységet és kiállást jelenthet a brüsszeli háborús politika ellen! Küldjünk erős üzenetet Brüsszelnek: nem fizetünk!”

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában hangsúlyozta: a magyaroknak nemzeti érdekeik vannak az uniós tagsággal kapcsolatban, amelyeket nem hagyhatnak füstbe menni azért, mert gyakorlatilag alkalmatlan politikusok felelőtlen eszméket vagy ötleteket követve romba döntik az európai együttműködést, és anyagilag is tönkreteszik az európai embereket. Hidvéghi Balázs kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a kormány kikérje a magyar emberek véleményét, amivel aztán Brüsszelben nagyobb erővel tud képviselni egy álláspontot.

A nemzeti petíciót Orbán Viktor Kaposváron, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén mutatta be, ismertetve annak három pontját: 

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek

A nyomtatványok kézbesítése már elkezdődött

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Minél többen küldik vissza a petíciót, annál erősebb lehet a magyar álláspont: nem küldjük a pénzünket Ukrajnába! + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

