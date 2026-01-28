Az Ukrajnának ígért pénzből negyven évig lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy hatvan évig a magyar családtámogatásokat

A nemzeti petícióval világosan nemet mondhatunk arra az őrült finanszírozási tervre, amely alapjaiban alakítaná át az egész európai uniós együttműködést, és tönkretenné az európaiakat – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a magyaroknak nemzeti érdekeik vannak az uniós tagsággal kapcsolatban, amelyeket nem hagyhatnak füstbe menni azért, mert gyakorlatilag alkalmatlan politikusok felelőtlen eszméket vagy ötleteket követve romba döntik az európai együttműködést, és anyagilag is tönkreteszik az európai embereket.

Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs

Kifejtette: gyakorlatilag a szemünk előtt alakul át a brüsszeli európai uniós vezetés egy Ukrajnát támogató szervezet képviseletévé. Már minden döntés, javaslat vagy nyilatkozat, amely ott születik, arról szól, hogy Ukrajnát támogatni és pénzelni kell, és gyakorlatilag úgy beszélnek az orosz–ukrán háborúról, mintha az az európaiak háborúja lenne, amelybe nekünk erkölcsi, politikai kötelességünk lenne belépni, és erre óriási összegeket fordítani.

Magyarországon az ellenzéki erők gyakorlatilag végrehajtanák ezeket a brüsszeli követeléseket, aminek súlyos következményei lennének minden minden magyar emberre

– mondta a kormánypárti politikus, aki kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a kormány kikérje a magyar emberek véleményét, amivel aztán Brüsszelben nagyobb erővel tud képviselni egy álláspontot. A petícióban szereplő kérdésekről szólva az államtitkár kifejtette: a katonai kiadásokat nézve egy hétszázmilliárd eurós igény jelent meg ukrán részről az Európai Unió felé, és emellé jön még az ukrán állami működés finanszírozása, ami nyolcszázmilliárd eurós összeget jelent.

Az utóbbi összegből negyven éven keresztül lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy hatvan éven keresztül a magyar családtámogatásokat - emlékeztetett Hidvéghi Balázs, megjegyezve, háztartásokra lebontva ez több mint 1,3 millió forintos költséget jelentene családonként, a Magyarországra eső rész pedig számítások szerint 5652,9 milliárd forint lenne.