szijjártó péterukrajnaválasztás

„Magyarország nem tűri, hogy Ukrajna beleavatkozzon a magyar választásba”

Nem tűrjük Ukrajnától, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Munkatársunktól
2026. 01. 27. 20:27
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új korszak kezdődött a választási felkészülésben, az ukrán elnök és kormány ugyanis kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett, befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében – számolt be róla Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Sándor Fegyirt, Ukrajna Budapesti nagykövetét Szijjártó Péter bekérette a külügyminisztériumba
Sándor Fegyirt, Ukrajna Budapesti nagykövetét Szijjártó Péter bekérette a külügyminisztériumba. Fotó: AFP

A tárcavezető kifejtette, hogy a mai napon világossá tették a budapesti ukrán nagykövetnek, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba.

Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba

– figyelmeztetett.

„Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről” – tudatta Szijjártó Péter.

Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, amely szuverenitást mi, Magyarország nemzeti szuverén kormánya minden létező eszközzel meg fogunk védeni

– összegzett a külügyminiszter.

Mint arról beszámoltunk, a kijevi vezetés részéről egyre nagyobb a nyomás Magyarország irányába. Az elmúlt napokban például egészen méltatlan támadásokat engedtek meg maguknak az ukrán vezetők Magyarországgal és Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyenesen bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar kormányfőről Davosban.

Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, Sándor Fegyirt, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba. Amikor Bohár Dániel a Magyarország ellen tervezett összehangolt támadásról, illetve Zelenszkij és Szibiha minősíthetetlen kijelentéseiről próbálta kérdezni a diplomatát, ő válasz helyett elmenekült.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.