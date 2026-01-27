„Magyarország nem tűri, hogy Ukrajna beleavatkozzon a magyar választásba”

Új korszak kezdődött a választási felkészülésben, az ukrán elnök és kormány ugyanis kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba kezdett, befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében – számolt be róla Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Sándor Fegyirt, Ukrajna Budapesti nagykövetét Szijjártó Péter bekérette a külügyminisztériumba. Fotó: AFP

A tárcavezető kifejtette, hogy a mai napon világossá tették a budapesti ukrán nagykövetnek, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba.

Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba

– figyelmeztetett.

„Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről” – tudatta Szijjártó Péter.

Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, amely szuverenitást mi, Magyarország nemzeti szuverén kormánya minden létező eszközzel meg fogunk védeni

– összegzett a külügyminiszter.

Mint arról beszámoltunk, a kijevi vezetés részéről egyre nagyobb a nyomás Magyarország irányába. Az elmúlt napokban például egészen méltatlan támadásokat engedtek meg maguknak az ukrán vezetők Magyarországgal és Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatban, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyenesen bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar kormányfőről Davosban.

Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, Sándor Fegyirt, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba. Amikor Bohár Dániel a Magyarország ellen tervezett összehangolt támadásról, illetve Zelenszkij és Szibiha minősíthetetlen kijelentéseiről próbálta kérdezni a diplomatát, ő válasz helyett elmenekült.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)