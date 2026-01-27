A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar kormányfőről Davosban. Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba.
A budapesti ukrán nagykövet elmenekült a kérdések elől + videó
Az elmúlt napokban éles diplomáciai vita bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután ukrán vezetők sértő és fenyegető hangnemben nyilatkoztak Magyarországról és a magyar miniszterelnökről. A történtek nyomán a magyar külügyminiszter bekérette az ukrán nagykövetet, és jelezte, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tart bármilyen választási beavatkozást. Sándor Fegyir egyetlen újságírói kérdésre sem válaszolt.
Sándor Fegyir ukrán nagykövet elmenekült az újságírói kérdések elől. Bohár Dániel a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amiben számtalan kérdés hangzott el, a nagykövet azonban egyre se volt hajlandó válaszolni:
- Miért fenyegette meg pofonnal Zelenszkij Orbán Viktort? Önöknek ez belefér?
- Pontosan milyen összehangolt támadást terveznek Magyarország ellen a választási kampányban? Meddig mennek el?
- Mennyi pénzösszeg az, ami elég Önöknek? Ez a nyolcszázmilliárd dollár, ez elég lenne Önökne? Vagy mennyi pénzt szeretnének még az Európai Uniótól?
- Miért a Tisza Párt? Miért a Tisza Párt az Önök pártja? Miért a Tiszát támogatják?
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A Tisza párt cserben hagyta Magyarországot + videó
Amikor szükség lett volna rájuk nem voltak sehol – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.
Orbán Viktor: Brüsszel háborúba készül, hazai kiszolgálóik pedig végrehajtanák az utasításaikat
A Tisza párt nem fogja megvédeni az embereket.
Robert Fico: Szlovákia perelni fog az orosz gáz importjának uniós tilalma miatt
Az orosz gáz behozatali tilalma által Szlovákia a gáztranzitlánc végére kerülhet.
A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot
A drogellenes politika miatt is bünteti Brüsszel Magyarországot.
A Tisza párt cserben hagyta Magyarországot + videó
Amikor szükség lett volna rájuk nem voltak sehol – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.
Orbán Viktor: Brüsszel háborúba készül, hazai kiszolgálóik pedig végrehajtanák az utasításaikat
A Tisza párt nem fogja megvédeni az embereket.
Robert Fico: Szlovákia perelni fog az orosz gáz importjának uniós tilalma miatt
Az orosz gáz behozatali tilalma által Szlovákia a gáztranzitlánc végére kerülhet.
A brüsszeli bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot
A drogellenes politika miatt is bünteti Brüsszel Magyarországot.
