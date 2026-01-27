ukrán nagykövetválasztási beavatkozásUkrajnaSándor FegyirOrbán ViktorZelenszkijTisza

A budapesti ukrán nagykövet elmenekült a kérdések elől + videó

Az elmúlt napokban éles diplomáciai vita bontakozott ki Magyarország és Ukrajna között, miután ukrán vezetők sértő és fenyegető hangnemben nyilatkoztak Magyarországról és a magyar miniszterelnökről. A történtek nyomán a magyar külügyminiszter bekérette az ukrán nagykövetet, és jelezte, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tart bármilyen választási beavatkozást. Sándor Fegyir egyetlen újságírói kérdésre sem válaszolt.

2026. 01. 27.
A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar kormányfőről Davosban. Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba.

Sándor Fegyir ukrán nagykövet elmenekült az újságírói kérdések elől. Bohár Dániel a közösségi oldalán osztotta meg a videót, amiben számtalan kérdés hangzott el, a nagykövet azonban egyre se volt hajlandó válaszolni:

  • Miért fenyegette meg pofonnal Zelenszkij Orbán Viktort? Önöknek ez belefér?
  • Pontosan milyen összehangolt támadást terveznek Magyarország ellen a választási kampányban? Meddig mennek el?
  • Mennyi pénzösszeg az, ami elég Önöknek? Ez a nyolcszázmilliárd dollár, ez elég lenne Önökne? Vagy mennyi pénzt szeretnének még az Európai Uniótól?
  • Miért a Tisza Párt? Miért a Tisza Párt az Önök pártja? Miért a Tiszát támogatják?

