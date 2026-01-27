A budapesti ukrán nagykövet elmenekült a kérdések elől + videó

A múlt héten ukrán politikai vezetők, sőt maga az elnök is durván sértő és fenyegető üzenteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben – hívta fel rá a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bicskanyitogató stílusban beszélt a magyar kormányfőről Davosban. Válaszul Szijjártó Péter bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, és világossá tette, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a magyar választásokba.