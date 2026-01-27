nemzeti petícióBrüsszelháború

Minél többen küldik vissza a petíciót, annál erősebb lehet a magyar álláspont: nem küldjük a pénzünket Ukrajnába! + videó

Megpróbáljuk megakadályozni, hogy háborúba meneteljen Európa, de ha nem tudjuk megakadályozni, mindenképpen szeretnénk elérni, hogy Magyarország kívül maradjon – mondta a nemzeti petícióról a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. Nagy János hangsúlyozta: a magyar miniszterelnöknek Brüsszelben és a világban meg kell védenie a magyar álláspontot, ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek támogatását maga mögött tudja.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 27. 15:44
Nemzeti konzultáció - Megkezdődött a konzultációs ívek postai kézbesítése MTI Fotószerkesztõség Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is – mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Hír TV-nek.

A nemzetközi helyzetet értékelve az államtitkár kifejtette: a nyugati politikusok jó része az ukrajnai háború folytatásában érdekelt, de közben az amerikai elnök vezetésével létrejött egy Béketanács Davosban, ahol a magyar miniszterelnök is ott volt.

Megpróbáljuk megakadályozni, hogy háborúba meneteljen Európa, de ha nem tudjuk is megakadályozni, azt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy Magyarország kívül maradjon

– mutatott rá az államtitkár. Hozzátette: cél az is, hogy a magyarok pénzét ne költsék egy fölösleges háborúra. A politikus kifejtette: a nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat. Emlékeztetett, hogy három dologra tudunk nemet mondani:

  1. az orosz–ukrán háború finanszírozása,
  2. az ukrán állam anyagi támogatása a magyar adófizetők pénzéből is,
  3. a háború miatt megnövekedett rezsiárak ellen tudunk tiltakozni.

– Ez van az asztalon. Minél többen küldik vissza, annál jobb, a határ a csillagos ég. A magyar miniszterelnöknek Brüsszelben és a világban meg kell védenie a magyar álláspontot, ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek támogatását bírja –  fejtette ki Nagy János.

Az ellenzékkel és a választás tétjével kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: a napnál világosabb, mondhat akármit a Tisza Párt, a végén úgyis azt csinálná, amit a brüsszeli gazdái mondanak neki.

Az április 12-i választásnak éppen az a tétje, hogy szabadok, függetlenek, szuverének maradunk,

és mi mondjuk meg, hogy mi legyen Magyarországon, vagy pedig egy távoli birodalmi központból szabják meg, hogy mit csináljunk a rezsivel, menjünk-e háborúba vagy egyáltalán hogyan alakuljon a magyarok sorsa. A tét nem kicsi –  jelentette ki az államtitkár.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu