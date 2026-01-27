Minél többen küldik vissza a petíciót, annál erősebb lehet a magyar álláspont: nem küldjük a pénzünket Ukrajnába! + videó

A nemzeti petícióval Orbán Viktor meg tudja védeni Magyarország álláspontját a háborúból való kimaradás és a rezsicsökkentés fenntartása ügyében is – mondta Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Hír TV-nek.

A nemzetközi helyzetet értékelve az államtitkár kifejtette: a nyugati politikusok jó része az ukrajnai háború folytatásában érdekelt, de közben az amerikai elnök vezetésével létrejött egy Béketanács Davosban, ahol a magyar miniszterelnök is ott volt.

Megpróbáljuk megakadályozni, hogy háborúba meneteljen Európa, de ha nem tudjuk is megakadályozni, azt mindenképpen szeretnénk elérni, hogy Magyarország kívül maradjon

– mutatott rá az államtitkár. Hozzátette: cél az is, hogy a magyarok pénzét ne költsék egy fölösleges háborúra. A politikus kifejtette: a nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat. Emlékeztetett, hogy három dologra tudunk nemet mondani:

az orosz–ukrán háború finanszírozása, az ukrán állam anyagi támogatása a magyar adófizetők pénzéből is, a háború miatt megnövekedett rezsiárak ellen tudunk tiltakozni.

– Ez van az asztalon. Minél többen küldik vissza, annál jobb, a határ a csillagos ég. A magyar miniszterelnöknek Brüsszelben és a világban meg kell védenie a magyar álláspontot, ehhez pedig kulcsfontosságú, hogy a magyar emberek támogatását bírja – fejtette ki Nagy János.

Az ellenzékkel és a választás tétjével kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: a napnál világosabb, mondhat akármit a Tisza Párt, a végén úgyis azt csinálná, amit a brüsszeli gazdái mondanak neki.

Az április 12-i választásnak éppen az a tétje, hogy szabadok, függetlenek, szuverének maradunk,

és mi mondjuk meg, hogy mi legyen Magyarországon, vagy pedig egy távoli birodalmi központból szabják meg, hogy mit csináljunk a rezsivel, menjünk-e háborúba vagy egyáltalán hogyan alakuljon a magyarok sorsa. A tét nem kicsi – jelentette ki az államtitkár.