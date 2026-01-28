Orbán Viktor: Csütörtökön indul a nemzeti petíció

„Nem fizetünk” – ez a szöveg szerepel azon a fotón, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.

A miniszterelnök közölte:

csütörtökön indul a nemzeti petíció,

amelyen nemet mondhatunk

az orosz–ukrán háború finanszírozására,

Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből és

a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)