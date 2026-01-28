orbán viktorukrajnanemzeti petícióháborúrezsicsökkentés

Orbán Viktor: Csütörtökön indul a nemzeti petíció

„Nem fizetünk” – ezzel az üzenettel osztott meg fotót Orbán Viktor. A kormányfő jelezte: csütörtökön indul a nemzeti petíció, amelyben nemet mondhatunk a háború finanszírozására, Ukrajna magyar pénzből történő támogatására és a háború miatt megemelkedő rezsiárakra is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 19:37
Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Kossuth rádiónak (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
„Nem fizetünk” – ez a szöveg szerepel azon a fotón, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.

A miniszterelnök közölte:

csütörtökön indul a nemzeti petíció,

amelyen nemet mondhatunk

  • az orosz–ukrán háború finanszírozására,
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből és
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.

A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

