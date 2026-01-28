Orbán Viktor: Csütörtökön indul a nemzeti petíció

„Nem fizetünk” – ez a szöveg szerepel azon a fotón, amelyet Orbán Viktor osztott meg közösségi oldalán.
A miniszterelnök közölte:
csütörtökön indul a nemzeti petíció,
amelyen nemet mondhatunk
- az orosz–ukrán háború finanszírozására,
- Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből és
- a háború miatt megnövekedő rezsiárakra.
A nemzeti petíciót most postázzák, és március 23-ig várják vissza a dokumentumokat.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
