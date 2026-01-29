Szijjártó Péter: Az EU nem áll készen a békére

Hozzátette: Az öt legdurvább dolog, ami történt ma a következő: Az első ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akarnak.

Úgy hangzott el többek szájából, hogy az EU nem áll készen a békére.

Szijjártó Péter aláhúzta: Ez az első alkalom, hogy ez így kimondásra került az Európai Unió nem áll készen a békére. Ez világossá teszi, még világosabbá teszi a helyzetet, mint eddig. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, és ezeknek a békeerőfeszítéseknek a legnagyobb akadálya, a legnagyobb gátja, a legnagyobb aláásója maga Brüsszel, maga az Európai Unió.

A döntés Brüsszelben tehát megszületett, az Európai Unió a háborút választja a békével szemben.

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.

Megjegyezte:

a második durva dolog, hogy többen ma az Egyesült Államokat már nyíltan úgy jellemzik, mint amely ország az Európai Unió számára kihívást jelent.

Hangsúlyozta: Ráadásul az is megtörtént ma nyíltan és szégyentelenül, hogy más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan azzal a váddal illették az Egyesült Államokat, hogy célja a mi megosztásunk. Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió akkor, amikor azt gondolja, hogy betölt még olyan szerepet a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk, pláne megosztást kelljen elérnie – tette hozzá.

És az is elhangzott ma sajnos, hogy többen úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok túl sokat ajánl Oroszországnak a béketárgyalások során, és az Európai Uniónak ezért sem lehet helye a tárgyalóasztalnál. Tehát nyíltan elismerték, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére, és nyíltan, kihívásként hivatkoznak az Egyesült Államokra az Európai Unió szempontjából.

– közölte a miniszter.