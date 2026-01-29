Az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése egy újabb bizonyítékot szolgáltatott a mai napon arra, hogy a háborús fanatizmus teljes egészében eluralkodott Brüsszelben, és a józan ész most már nyomokban sem felfedezhető. A mai külügyi tanácsülésen nagyon durva dolgok történtek – mondta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter: Az EU nem áll készen a békére
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió vezetése kritika nélkül fogadta el az ukrán pénzügyi igényt, amelyet az európai – köztük a magyar – polgárok pénzéből kívánnak finanszírozni. Szijjártó Péter Brüsszelben úgy fogalmazott: Ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akarnak.
Hozzátette: Az öt legdurvább dolog, ami történt ma a következő: Az első ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akarnak.
Úgy hangzott el többek szájából, hogy az EU nem áll készen a békére.
Szijjártó Péter aláhúzta: Ez az első alkalom, hogy ez így kimondásra került az Európai Unió nem áll készen a békére. Ez világossá teszi, még világosabbá teszi a helyzetet, mint eddig. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében, és ezeknek a békeerőfeszítéseknek a legnagyobb akadálya, a legnagyobb gátja, a legnagyobb aláásója maga Brüsszel, maga az Európai Unió.
A döntés Brüsszelben tehát megszületett, az Európai Unió a háborút választja a békével szemben.
– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.
Megjegyezte:
a második durva dolog, hogy többen ma az Egyesült Államokat már nyíltan úgy jellemzik, mint amely ország az Európai Unió számára kihívást jelent.
Hangsúlyozta: Ráadásul az is megtörtént ma nyíltan és szégyentelenül, hogy más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan azzal a váddal illették az Egyesült Államokat, hogy célja a mi megosztásunk. Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió akkor, amikor azt gondolja, hogy betölt még olyan szerepet a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk, pláne megosztást kelljen elérnie – tette hozzá.
És az is elhangzott ma sajnos, hogy többen úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok túl sokat ajánl Oroszországnak a béketárgyalások során, és az Európai Uniónak ezért sem lehet helye a tárgyalóasztalnál. Tehát nyíltan elismerték, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére, és nyíltan, kihívásként hivatkoznak az Egyesült Államokra az Európai Unió szempontjából.
– közölte a miniszter.
Harmadik durva dolog a pénz, mondta Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: Nem elég, hogy ma már az ukrán jóléti tervre adandó 1500 milliárd euróról kész tényként beszélnek, és azt természetesnek veszi ki Brüsszelben, hogy adjunk 800 milliárd eurót az ukránoknak az államuk működtetésére, 700 milliárd eurót a hadseregükre, ez 1500 milliárd euró együtt, ezt itt Brüsszelben kész tényként kezelik, hogy ezt oda kell adni, de a mai napon újabb, még efelett álló, erre rárakódó pénzügyi követelésekkel lépett elő a Brüsszel-Kijev tandem.
Tehát a mai napon az 1500 milliárd eurós ukrán jóléti terv fölött újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő az ukránok Brüsszel által megtámogatva.
– mutatott rá a tárcavezető. Kiemelte: Azt a javaslatot fogják elkészíteni, hogy az Európai Beruházási Bank forrásaiból Ukrajna felfegyverzésére költsünk. Azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait csoportosítsák át Ukrajna számára fegyvervásárlásra.
Az Európai Beruházási Banknak az európai gazdaság fejlesztését kell finanszírozni. Az Európai Beruházási Banknak vasútépítést, útépítést és egyéb infrastruktúrafejlesztéseket, a gazdaságfejlesztést kell finanszíroznia. Tehát az európai gazdaság fejlesztése, az európai út és vasútépítések, az európai emberek életének javítása, az európai gazdaságok fejlesztése helyett az Európai Beruházási Bank forrásait át akarják csoportosítani Ukrajna számára fegyvervásárlásra.
– hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Újabb követelésekkel álltak elő, hogy az ukrajnai energiarendszert támogató alapba még több pénzt tegyünk. Tehát az 1500 milliárd eurós ukrán jóvátételi terven felül ma újabb pénzügyi követelésekkel léptek elő, röpködtek a százmilliók és a milliárd eurók, és azt akarják, hogy az Európai Beruházási Bank forrásait Ukrajna felfegyverzésére költsük, és az ukrán energiatámogatási alapba is még több pénzt tegyünk.
Szijjártó Péter szerint a negyedik durvaság a mai napon, hogy azt akarják, hogy az Európai Unió katonai kiképzését Ukrajnába helyezzük át. Ez nyilvánvalóan párhuzamban van azzal a korábbi brit-francia elköteleződéssel, amely szerint ők katonák küldésére is készen állnak.
Az európai katonai kiképzés áttelepítése Ukrajnába egy olyan vörös vonal átlépését jelenti, amely nagyon könnyen vezethet közvetlen katonai konfrontációhoz az európai uniós országok és Oroszország között, és tudjuk, hogy az európai uniós országok döntő többsége NATO-tagország is. Tehát amennyiben az európai uniós katonai kiképzés Ukrajnába költözik, nagyon könnyen létrejöhet egy közvetlen katonai összeütközés egy NATO tagország és Oroszország között, amiről pedig pontosan tudjuk, hogy az egy NATO-Oroszország konfliktust jelent, ami pedig a III. világháborút jelenti.
– szögezte le a miniszter. Hozzátette: Mi ezt a javaslatot is visszautasítjuk. Nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió katonai kiképző misszióját Ukrajnába költöztesse.
Az ötödik durva dolog, ami történt, az magának az ukrán külügyminiszternek a videós bejelentkezése, aki hatalmas örömmel gratulált az Európai Uniónak ahhoz, hogy megtiltotta az orosz kőolaj és földgáz vásárlását, nem törődve azzal, hogy egyes európai uniós országok számára ez alapvető energiaellátási kockázatot jelent, és követelte, hogy a következő európai uniós szankciós csomagban, amelyet Brüsszel február 24-ig akar fogadni, szankcionáljuk az orosz energiavállalatokat, ami gyakorlatilag lehetetlenné tenné, azonnal ellehetetlenítené az olcsó kőolaj és földgáz vásárlását Magyarország számára.
Az Európai Unió katonákat és az eddigieknél is több pénzt és több fegyvert akar küldeni Ukrajnába. Jól látható, hogy hosszú távon akarnak háborúzni, mégpedig az európai emberek pénzéből
– mondta Szijjártó Péter.
Gyakorlatilag el akarják háborúzni a jövőt, és az európai fiatalokat, köztük a magyarokat egy örök adós rabszolgaságba akarják taszítani. Mi ezt természetesen nem hagyjuk. Mindaddig, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig mindenre az őrültségre, mindezekre a durva javaslatokra nemet mondunk – közölte.
