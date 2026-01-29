Brüsszel már nyíltan beszél az ukrán csatlakozásról

Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az uniónak. Éppen ezért beszél már most konkrét dátumról, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)