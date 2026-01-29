UkrajnaBrüsszelcsatlakozás

Brüsszel már nyíltan beszél az ukrán csatlakozásról

Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint több uniós tagállam is azt szeretné, ha Ukrajna már 2027-ben csatlakozna az Európai Unióhoz. Brüsszel nyilatkozatai egybevágnak az ukrán elnök kijelentéseivel, miszerint, akár gyorsított eljárásban jövőre megkezdenék a háborúban lévő ország EU-ba léptetését.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 22:32
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy számos uniós tagállam szeretné, ha Ukrajna 2027-ben csatlakozna az Európai Unióhoz, ezért jelenleg is folyamatban van az ország európai integrációjának felgyorsítása – írja a ZN.UA.

Brüsszel felgyorsítaná az ukrán csatlakozást
Brüsszel felgyorsítaná  az ukrán csatlakozást Fotó: AFP

– Ez nem csupán az ő [Volodimir Zelenszkij ukrán elnök] kívánsága. Ez az én kívánságom is, és sok tagállamé is.

De majd meglátjuk, mikor válik ez lehetővé – kommentálta Kos. Ennek megfelelően jelenleg folyik a munka mind a tagállamokkal, mind pedig azzal a csapattal, amely a bővítési kérdésekkel foglalkozik.

Nemrég Zelenszkij is a csatlakozásra vonatkozó, közeli dátummal kérkedett

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az osztrák szövetségi kancellárral folytatott egyeztetéséről szólva már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az uniónak. Éppen ezért beszél már most konkrét dátumról, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

