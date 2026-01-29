Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa kijelentette, hogy számos uniós tagállam szeretné, ha Ukrajna 2027-ben csatlakozna az Európai Unióhoz, ezért jelenleg is folyamatban van az ország európai integrációjának felgyorsítása – írja a ZN.UA.
Brüsszel már nyíltan beszél az ukrán csatlakozásról
Az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint több uniós tagállam is azt szeretné, ha Ukrajna már 2027-ben csatlakozna az Európai Unióhoz. Brüsszel nyilatkozatai egybevágnak az ukrán elnök kijelentéseivel, miszerint, akár gyorsított eljárásban jövőre megkezdenék a háborúban lévő ország EU-ba léptetését.
– Ez nem csupán az ő [Volodimir Zelenszkij ukrán elnök] kívánsága. Ez az én kívánságom is, és sok tagállamé is.
De majd meglátjuk, mikor válik ez lehetővé – kommentálta Kos. Ennek megfelelően jelenleg folyik a munka mind a tagállamokkal, mind pedig azzal a csapattal, amely a bővítési kérdésekkel foglalkozik.
További Külföld híreink
Nemrég Zelenszkij is a csatlakozásra vonatkozó, közeli dátummal kérkedett
Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az osztrák szövetségi kancellárral folytatott egyeztetéséről szólva már konkrét időpontot fogalmazott meg Ukrajna európai uniós csatlakozásáról. Az ukrán államfő szerint 2027 nem csupán célkitűzés, hanem elvárás is, amelynek megvalósításához a nemzetközi partnerek támogatására számít.
További Külföld híreink
Az ukrán elnök szerint Ukrajna EU-tagsága hozzájárulna Európa kollektív erejéhez, mivel Kijev – állítása szerint – biztonsági, technológiai és gazdasági téren is érdemi hozzáadott értéket jelentene az uniónak. Éppen ezért beszél már most konkrét dátumról, és hangsúlyozta: számít a tagállamok támogatására Ukrajna gyorsított csatlakozási folyamatában.
Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezett abba, hogy egy hétig nem löveti Kijevet a hideg időjárásra tekintettel – jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Pofont kaptak a háborúpártiak, Brüsszel embere ukrán engedményekről beszélt, a franciák bekeményítettek
Napi összefoglaló.
Zelenszkij: Elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák
Moszkva nem fogja nyilvánosan kommentálni az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban folyó megbeszéléseket.
Őrizetbe vettek egy merényletre készülő dzsihadistát
Brazília eddig nem szerepelt azon államok között, amelyeket a dzsihadisták fenyegettek.
Már Svájc is fegyverkezik
A kormány tíz évre szóló áfaemeléssel teremtene forrást a fegyverkezésre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Pofont kaptak a háborúpártiak, Brüsszel embere ukrán engedményekről beszélt, a franciák bekeményítettek
Napi összefoglaló.
Zelenszkij: Elvárjuk, hogy a Kijevet érintő megállapodást végrehajtsák
Moszkva nem fogja nyilvánosan kommentálni az ukrajnai rendezésről Abu-Dzabiban folyó megbeszéléseket.
Őrizetbe vettek egy merényletre készülő dzsihadistát
Brazília eddig nem szerepelt azon államok között, amelyeket a dzsihadisták fenyegettek.
Már Svájc is fegyverkezik
A kormány tíz évre szóló áfaemeléssel teremtene forrást a fegyverkezésre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!