Óriási bejelentés készülhet, a Fehér Házban kitették Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös fotóját

A Fehér Házban kitették Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös fotóját, ami egy szimbolikus gesztus, ugyanakkor a háttérben egy komoly amerikai–orosz gazdasági megállapodás körvonalazódik, amiből Európa kimarad – tette közzé bejegyzését Deák Dániel a közösségi médiában.

2026. 01. 29. 9:22
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
Deák Dániel rámutatott: a világban jelenleg ádáz küzdelem zajlik az energiáért és a stratégiai nyersanyagokért. Venezuela, Grönland vagy Irán helyzete is ezt példázza, és ugyanez a helyzet Ukrajnában is. Ebbe a képbe illeszkedik az is, hogy a Tisza Párt nyugati LNG-multikhoz kötődő politikusai a nyugati LNG-vásárlást erőltetik az olcsó orosz földgáz helyett.

A Fehér Házban kitették Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös fotóját. Egy komoly amerikai-orosz gazdasági megállapodás körvonalazódik, amiből Európa kimarad (Fotó: AFP)
Deák Dániel szerint a Donbász iránt azért mutat élénk érdeklődést a világ több nagyhatalma, mert a térség kiemelkedően gazdag stratégiai nyersanyagokban. Állítása alapján a régió különösen tiszta lítiumkészletekkel rendelkezik, amelyek az ipar számára kiemelten értékesek, emellett számos más ásvány és ritkaföldfém is megtalálható ott. Deák arra is rámutatott, hogy a háború kitörése előtt több nemzetközi bányászati projekt indult volna a térségben, ám ezeket a fegyveres konfliktus miatt felfüggesztették.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy az amerikaiak és az oroszok egy nagyszabású gazdasági megállapodás megkötését készítik elő, amely bizony ezekre a területekre koncentrálódik. Ezért a Moszkvába utazó amerikai delegációnak mindig állandó tagja Donald Trump veje, aki egy üzletember; ő koordinálja a gazdasági megállapodást

– írta a politológus, hozzátette:

Az Európai Unió vezetése mindeközben szóba se áll az oroszokkal, így míg az oroszok és az amerikaiak komoly üzleti megállapodásokat kötnek a háttérben, addig Európa kimarad ebből.

Kiemelte:

Egyedül Magyarország van kivételes pozícióban; Orbán Viktor a legutóbbi moszkvai tárgyalások során számos gazdasági lehetőségről tárgyalt, például a szerbiai energiacég megvásárlásáról, mely üzlet össze is jött a Mollal.

Fontos híreink

Legolvasottabb

