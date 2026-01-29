Óriási bejelentés készülhet, a Fehér Házban kitették Donald Trump és Vlagyimir Putyin közös fotóját

Deák Dániel szerint a Donbász iránt azért mutat élénk érdeklődést a világ több nagyhatalma, mert a térség kiemelkedően gazdag stratégiai nyersanyagokban. Állítása alapján a régió különösen tiszta lítiumkészletekkel rendelkezik, amelyek az ipar számára kiemelten értékesek, emellett számos más ásvány és ritkaföldfém is megtalálható ott. Deák arra is rámutatott, hogy a háború kitörése előtt több nemzetközi bányászati projekt indult volna a térségben, ám ezeket a fegyveres konfliktus miatt felfüggesztették.