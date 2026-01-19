Die Welt: В Раде готовы пойти на уступки России, речь идет об отказе от Донбасса...

Э, нет, чубатые: вопрос Донбасса стоял восемь лет назад. Вас же предупреждали- следующие условия России будут жёстче. Сегодня на повестке- Одесса, Николаев, Днепропетровск... И так- до Галиции... pic.twitter.com/KO9dfbGwI8 — Час Пик №3 (@Ptr375056752402) January 18, 2026

Elmondása szerint a képviselő nem vállalta, hogy mindezt nyilvánosan is kimondja, mert attól tart, hogy ilyen kijelentések esetén a politikai pályafutása azonnal véget érne az elnöki adminisztráció és a biztonsági szolgálatok nyomására.

A tudósító ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajnában egy másik álláspont is létezik: eszerint folytatni kell a harcokat, és vissza kell szerezni az elveszített területeket.

A Washington Post Volodimir Zelenszkij által bejelentett békemegállapodási tervezet elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy Kijev kész lehet a csapatait kivonni Kelet-Ukrajnából.