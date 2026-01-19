Az ukrán parlament, a Verhovna Rada egyes képviselői készek lennének kompromisszumot kötni a területi kérdésekben, és akár a Donbász feladását is elfogadnák. Erről Steffen Schwarzkopf, a Die Welt TV újságírója számolt be egy általa rendkívül befolyásosnak nevezett ukrán parlamenti képviselőre hivatkozva.
Fájdalmas fordulat Ukrajnában: akár a Donbászt is feladnák
A megosztottság jelei mutatkoznak az ukrán politikában: egy befolyásos ukrán parlamenti képviselő szerint a Verhovna Rada egyes tagjai készek lennének fájdalmas területi kompromisszumokra, akár a Donbász feladására is, ha ez tűzszünethez és a harcok lezárásához vezethetne.
Igen, kompromisszumot kell kötnünk, még ha ez rendkívül fájdalmas is. Igen, fel kell adnunk Donbászt. Ez nem az én személyes véleményem, hanem sok parlamenti képviselő és sok itt élő ember álláspontja. Mindenáron tűzszünetre van szükségünk, különben még hónapokon, sőt akár éveken keresztül folytatódhat a vérontás
– idézte a forrását az újságíró.
Elmondása szerint a képviselő nem vállalta, hogy mindezt nyilvánosan is kimondja, mert attól tart, hogy ilyen kijelentések esetén a politikai pályafutása azonnal véget érne az elnöki adminisztráció és a biztonsági szolgálatok nyomására.
A tudósító ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajnában egy másik álláspont is létezik: eszerint folytatni kell a harcokat, és vissza kell szerezni az elveszített területeket.
A Washington Post Volodimir Zelenszkij által bejelentett békemegállapodási tervezet elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy Kijev kész lehet a csapatait kivonni Kelet-Ukrajnából.
Ezzel szemben Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva nem változtat azon feltételén, amely szerint az ukrajnai békemegállapodás megkötésének előfeltétele a Donbász teljes területe feletti ellenőrzés megszerzése.
Borítókép: Ukrán katona (Fotó: AFP)
