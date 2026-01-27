OroszországUkrajnaDonbaszbéketárgyalás

Az orosz különmegbízott szerint ezek a béke feltételei

Kirill Dmitrijev elejét vette a béketárgyalásokkal kapcsolatban kibontakozó találgatásoknak. Az orosz különmegbízott kijelentette, hogy a békéhez vezető egyetlen út a Donbász kérdésén dől el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 12:02
Kirill Dmitrijev és Jared Kushner Forrás: AFP
Az ukrán csapatok kivonása a Donbászból az egyetlen út a békéhez – jelentette ki Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője, reagálva azokra a jelentésekre, amelyek Kijev területi engedményeiről szóló egyeztetésekről számoltak be.

Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott szerint Donbasz a kulcs a békéhez
Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott szerint a Donbász a kulcs a békéhez Fotó: AFP

A csapatok kivonása a Donbászból jelenti az utat a békéhez Ukrajna számára

 – írta Dmitrijev a közösségi médiában.

Azokra az értesülésekre reagált, amelyek szerint az amerikai kormányzat Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákat ahhoz kötötte volna, hogy Kijev beleegyezzen a térségből való csapatkivonásba. A Fehér Ház egyébként már cáfolta ezeket a jelentéseket.

Volodimir Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna soha nem fog beleegyezni csapatainak kivonásába a Donbászból, és nem adja át ezt a területet Oroszországnak. Hozzátette, hogy a feleknek kompromisszumot kell keresniük. A verhovna rada ugyanakkor eltérő álláspontot képvisel: a képviselők suttognak az ukrán fegyveres erők kivonásáról.

Abu-Dzabiban tartottak egyeztetést a békéről

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, kétnapos egyeztetést tartottak az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről a felek. A NYT szerint Oroszország jelentős gazdasági nyomás alatt áll, ami növelheti a béketárgyalások iránti nyitottságát. Ugyanakkor a moszkvai és a kijevi álláspontok alapvető kérdésekben továbbra sem közelednek egymáshoz, különösen a NATO-országok katonai egységeinek ukrajnai jelenléte és a Donbász jövője kapcsán.
Borítókép: Kirill Dmitrijev és Jared Kushner (Fotó: AFP)

