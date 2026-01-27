Az orosz különmegbízott szerint ezek a béke feltételei

Volodimir Zelenszkij korábban kijelentette, hogy Ukrajna soha nem fog beleegyezni csapatainak kivonásába a Donbászból, és nem adja át ezt a területet Oroszországnak. Hozzátette, hogy a feleknek kompromisszumot kell keresniük. A verhovna rada ugyanakkor eltérő álláspontot képvisel: a képviselők suttognak az ukrán fegyveres erők kivonásáról.

Abu-Dzabiban tartottak egyeztetést a békéről

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, kétnapos egyeztetést tartottak az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről a felek. A NYT szerint Oroszország jelentős gazdasági nyomás alatt áll, ami növelheti a béketárgyalások iránti nyitottságát. Ugyanakkor a moszkvai és a kijevi álláspontok alapvető kérdésekben továbbra sem közelednek egymáshoz, különösen a NATO-országok katonai egységeinek ukrajnai jelenléte és a Donbász jövője kapcsán.

Borítókép: Kirill Dmitrijev és Jared Kushner (Fotó: AFP)