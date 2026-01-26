Putyin nemet mondott Kijevnek, de Trump már a következő lépésre készül

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartottak kétnapos egyeztetést, ahol megvitatták egy amerikai békefenntartó erő telepítésének lehetőségét Donyeckbe, illetve egy demilitarizált zóna létrehozása is napirenden volt – írja a zn.ua a The New York Times cikkére hivatkozva.

A moszkvai és a kijevi álláspontok alapvető kérdésekben továbbra sem közelednek egymáshoz. Fotó: AFP

Lapinformációk szerint Oroszország jelentős gazdasági nyomása alatt áll, ami megnehezíti számukra a háború további finanszírozását. Ebben a helyzetben Vlagyimir Putyin orosz elnök – a NYT szerint – hajlandóságot mutathat a békekezdeményezések mérlegelésére. Az orosz vezetés abban bízhat, hogy politikai és gazdasági előnyökhöz juthat az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javulásából Donald Trump elnöksége alatt. Ugyanakkor Moszkva határozottan elutasít bizonyos pontokat, amelyeket Kijev a háború utáni biztonsági garanciák szempontjából kulcsfontosságúnak tart.