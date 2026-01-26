orosz-ukrán háborúPutyinAbu DzabiZelenszkijTrump

Putyin nemet mondott Kijevnek, de Trump már a következő lépésre készül

Kétnapos egyeztetést tartottak az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről a felek. A NYT szerint Oroszország jelentős gazdasági nyomás alatt áll, ami növelheti a béketárgyalások iránti nyitottságát. Ugyanakkor a moszkvai és a kijevi álláspontok alapvető kérdésekben továbbra sem közelednek egymáshoz, különösen a NATO-országok katonai egységeinek ukrajnai jelenléte és a Donbász jövője kapcsán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 9:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartottak kétnapos egyeztetést, ahol megvitatták egy amerikai békefenntartó erő telepítésének lehetőségét Donyeckbe, illetve egy demilitarizált zóna létrehozása is napirenden volt – írja a zn.ua a The New York Times cikkére hivatkozva.

A moszkvai és a kijevi álláspontok alapvető kérdésekben továbbra sem közelednek egymáshoz
A moszkvai és a kijevi álláspontok alapvető kérdésekben továbbra sem közelednek egymáshoz. Fotó: AFP

Lapinformációk szerint Oroszország jelentős gazdasági nyomása alatt áll, ami megnehezíti számukra a háború további finanszírozását. Ebben a helyzetben Vlagyimir Putyin orosz elnök – a NYT szerint – hajlandóságot mutathat a békekezdeményezések mérlegelésére. Az orosz vezetés abban bízhat, hogy politikai és gazdasági előnyökhöz juthat az Egyesült Államokkal való kapcsolatok javulásából Donald Trump elnöksége alatt. Ugyanakkor Moszkva határozottan elutasít bizonyos pontokat, amelyeket Kijev a háború utáni biztonsági garanciák szempontjából kulcsfontosságúnak tart. 

Az orosz fél például elutasítja NATO-országok katonai egységeinek ukrajnai jelenlétét. Ukrajna ezzel szemben abba nem egyezik bele, hogy Oroszország ellenőrzést szerezzen Donyeck teljes területe felett.

A tárgyalás során a delegációk megvitatták a semleges békefenntartó erők bevonásának lehetőségeit Donyeck megye egyes területein, illetve egy demilitarizált övezet kialakítását. A NYT értesülései szerint Oroszország elutasít minden olyan megoldást, amely eltér a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között az alaszkai csúcstalálkozón elért megállapodástól. Oroszország határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna mondjon le a Donbász orosz ellenőrzés alatt álló területeiről. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Putyin bizalmasa elárulta az alaszkai csúcs öt legfontosabb eredményét

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Zelenszkij Davosban tárgyal Trump elnökkel

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu