németországészaki áramlatvolodimir zelenszkijalice weidelorosz-ukrán háború

Zelenszkij hatalmas pofont kapott Németországból: fizethet, mint a katonatiszt

Kártérítést kell majd fizetni az ukránoknak az Északi Áramlat felrobbantása miatt. Volodimir Zelenszkij és Ukrajna óriási összeget kell fizessen, amiért tönkretették a gázvezetéket. Ennek feltétele, hogy az AfD hatalomra kerüljön.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 6:35
Alice Weidel (Fotó: AFP)
Alice Weidel (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel. A politológus rámutatott: Alice Weidel a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné. 

Zelenszkij nem sok jóra számíthat (Fotó: AFP)
Zelenszkij nem sok jóra számíthat (Fotó: AFP)

Zelenszkij retteghet a németországi fordulattól

A jobboldali politikus emellett élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.

A hatalomra kerülése utáni lépéseiről szólva Weidel megjegyezte:

Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. 70 milliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet! Német tankok Oroszország ellen? Komolyan? Hogy juthatott bárkinek is eszébe ilyesmi? Kinek jutna egyáltalán eszébe ilyesmi? És ismétlem. Követelni fogjuk, hogy a kiadott milliárdokat adják vissza nekünk. Nem is beszélve az Északi Áramlat javításáról!”

Az AfD frakcióvezetője és társelnöke szerint Berlin jelentős anyagi és politikai áldozatokat hozott az Oroszországgal fennálló konfliktus alatt, miközben saját nemzeti érdekei háttérbe szorultak, írta meg a hirado.hu.

Weidel arról is beszélt, hogy ott kell földgázt és olajat vásárolni, ahol a legolcsóbb. Ez pedig Oroszországban van. 

Borítókép: Alice Weidel (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Drónzápor ért el több régiót Oroszországban, a válasz nem maradt el

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hortobágyi T. Cirill OSB
idezojelekvárszegi asztrik

Várszegi Asztrik 80 – a hűség és a megújulás szolgálatában

Hortobágyi T. Cirill OSB avatarja

Asztrik főapát vezetésével Pannonhalma valóban élő lelki és kulturális központtá vált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu