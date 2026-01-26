Zelenszkij hatalmas pofont kapott Németországból: fizethet, mint a katonatiszt

Az Alternatíva Németországért (AfD) frakcióvezetője és társelnöke kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén kártérítést követelne Ukrajnától és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel. A politológus rámutatott: Alice Weidel a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

Zelenszkij nem sok jóra számíthat (Fotó: AFP)

Zelenszkij retteghet a németországi fordulattól

A jobboldali politikus emellett élesen bírálta a német kormány Oroszországgal kapcsolatos politikáját, és történelmi felelőtlenséggel vádolta Friedrich Merz német kancellárt.

A hatalomra kerülése utáni lépéseiről szólva Weidel megjegyezte:

Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. 70 milliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet! Német tankok Oroszország ellen? Komolyan? Hogy juthatott bárkinek is eszébe ilyesmi? Kinek jutna egyáltalán eszébe ilyesmi? És ismétlem. Követelni fogjuk, hogy a kiadott milliárdokat adják vissza nekünk. Nem is beszélve az Északi Áramlat javításáról!”

Az AfD frakcióvezetője és társelnöke szerint Berlin jelentős anyagi és politikai áldozatokat hozott az Oroszországgal fennálló konfliktus alatt, miközben saját nemzeti érdekei háttérbe szorultak, írta meg a hirado.hu.