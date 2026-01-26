Ukrajna 2027 január elsején az EU tagja kell, hogy legyen, itt a bejelentés

Alekszandar Vucsics szerb elnök a kormányülésen kijelentette, hogy tudomása szerint az Európai Unió tervei között szerepel, hogy Ukrajna 2027. január 1-jétől teljes jogú tagja legyen az EU-nak. Vucsics azonban úgy véli, hogy ezzel jelentős ellenállásba ütköznek majd bizonyos tagállamok, különösen Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia részéről. Emiatt az EU-nak erőszakkal, a meglévő szabályokat és eljárásokat felrúgva kell majd módosítania a döntéshozatali mechanizmusokat, ami szerinte sok „törést” és konfliktust fog okozni az Unión belül és a világpolitikában is 2026-ban.

Ukrajna gyorsított uniós tagsága mellett Brüsszel (Fotó: AFP)

Vucsics ezt követően kitért Szerbia EU-csatlakozási folyamatára is. Elmondta, hogy az elmúlt négy évben Szerbia önálló, szuverén külpolitikát folytatott, nem írt alá automatikusan minden brüsszeli javaslatot vagy követelést, hanem saját döntéseket hozott a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben.