Ukrajna 2027 január elsején az EU tagja kell, hogy legyen, itt a bejelentés

Alekszandar Vucsics szerb elnök kijelentette, hogy Brüsszel tervének része, hogy Ukrajna 2027. január 1-jétől tagja legyen az Európai Uniónak. A háborúban álló országot gyorsított eljárásban vennék fel az EU-ba. Ukrajna így megelőzi az államokat, amelyek már évtizedek óta sorban állnak a tagságért. Orbán Viktor kiemelte, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció támogatná az ukrán integrációt, így Ukrajna a jövőben még aktívabban jelenik meg a magyar belpolitikában és a választási kampányban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 6:14
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Alekszandar Vucsics szerb elnök a kormányülésen kijelentette, hogy tudomása szerint az Európai Unió tervei között szerepel, hogy Ukrajna 2027. január 1-jétől teljes jogú tagja legyen az EU-nak. Vucsics azonban úgy véli, hogy ezzel jelentős ellenállásba ütköznek majd bizonyos tagállamok, különösen Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia részéről. Emiatt az EU-nak erőszakkal, a meglévő szabályokat és eljárásokat felrúgva kell majd módosítania a döntéshozatali mechanizmusokat, ami szerinte sok „törést” és konfliktust fog okozni az Unión belül és a világpolitikában is 2026-ban.

Ukrajna gyorsított uniós tagsága mellett Brüsszel (Fotó: AFP)
Ukrajna gyorsított uniós tagsága mellett Brüsszel (Fotó: AFP)

Vucsics ezt követően kitért Szerbia EU-csatlakozási folyamatára is. Elmondta, hogy az elmúlt négy évben Szerbia önálló, szuverén külpolitikát folytatott, nem írt alá automatikusan minden brüsszeli javaslatot vagy követelést, hanem saját döntéseket hozott a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben. 

Ezért fizettek „magas árat”, és ezért négy éve egyetlen fejezet sem nyílt meg a csatlakozási tárgyalásokban. 

Vucsics ezért a politikai döntésért vállalja saját felelőssét.

Az államfő végül javaslatot tett az EU-integrációval foglalkozó struktúrák átszervezésére:

  • Javasolja a jelenlegi koordinációs csapat és a hozzá tartozó tanács azonnali feloszlatását, mert szerinte az elmúlt időszakban semmit sem értek el érdemben.
  • Helyette egy kisebb, valóban operatív, napi szinten működő testületet akar létrehozni.

A Tisza és a DK Ukrajna uniós csatlakozása mellett

Mint arról korábban beszámoltunk , Orbán Viktor rendkívül veszélyesnek nevezte azokat a terveket, amelyek szerint az ukránok már 2027-ben csatlakozhatnának az EU-hoz. Mint fogalmazott, Magyarország ezt határozottan ellenzi. Kiemelte, hogy a következő száz évben nem lesz olyan magyar parlament, amely támogatná Kijev felvételét az Unióba.

A kormányfő úgy véli, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció ezzel szemben támogatná az ukrán integrációt, így Ukrajna a jövőben még aktívabban jelenik meg a magyar belpolitikában és a választási kampányban.

Elemi érdekük, hogy Magyarországon kormányváltás legyen

– írta. Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány célja egy olyan nemzeti kabinet fenntartása, amely nem járul hozzá sem Ukrajna EU-csatlakozásához, sem pedig olyan uniós költségvetéshez, amely magyar forrásokat irányítana Ukrajnába. Ennek érdekében „nemzeti petíció” indítását jelentette be, amelyben a magyarok kifejezhetik álláspontjukat Brüsszel terveivel szemben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

