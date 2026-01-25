ukrajnamagyar péterursula von der leyendömötör csabaeurópa

Dömötör Csaba: A magyar adófizetők pénzének nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál van a helye

Gulyás Gergely a héten bejelentette, a miniszterelnök pedig a kérdéseit is ismertette az új nemzeti petíciónak – idézte fel Facebook-bejegyzésben Dömötör Csaba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 20:31
Dömötör Csaba Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„A petíciónak az ad erős aktualitást, hogy az uniós csúcson Ursula von der Leyen ismertette a kormányfőkkel az új 800 milliárd dolláros Ukrajna-finanszírozási tervet. Másnap ki is szivárogtatták a sajtónak. A terv lényege, hogy gyakorlatilag egy évtizedre mindent alárendelnek az Ukrajna-politikának. A 800 milliárdot részben hitelfelvétellel, részben azzal teremtik elő, hogy helyet szorítanak neki az új 7 éves uniós költségvetésben. 100 milliárd euróval. De ez még nem elegendő, így a nemzeti költségvetésekben is helyet akarnak csinálni” – fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Szeged, 2025. április 16. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője (j) a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Szegeden, a Gál Ferenc Egyetemen 2025. április 16-án. MTI/Oláh Tamás
Dömötör Csaba Fotó: Oláh Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Ez következményeit tekintve azt jelenti, hogy látványosan megvágják a kohéziós támogatásokat, az agrártámogatásokat, és már a 2028-ra tervezett teljes tagság előtt hozzáférést biztosítanak Ukrajnának a már most futó programokhoz. Emellett a tagállamokat is megszorításokra ösztönzik. Ezt látjuk viszont a Tisza kiszivárgott adócsomagjában

– fogalmazott Dömötör Csaba, hozzátéve:

A 800 milliárdos Ukrajna-csomagot úgy tervezik, hogy mind a háborús időszakban, mind az azt követő újjáépítési időszakban költeni lehessen belőle. A háttérben (vagy már nem is annyira a háttérben) ott sorakoznak azok a nemzetközi vállalatok, amelyek nagyot kaszálhatnak az egészen. A New York Times szerint a BlackRock húzhat majd óriási hasznot a romokon, a felfoghatatlan nagyságú vagyonkezelőt már a mostani tervezési szakaszba is bevonják.

A politikus kiemelte:

„Ez a mozgolódás megmagyaráz még két dolgot: azt, hogy Magyar Péter miért beszél óriási gazdasági lehetőségekről az újjáépítés kapcsán. Másrészt azt, hogy miért igazol egyre több jelöltet nagy nemzetközi cégektől. Hol egy nemzetközi olajvállalattól, hogy el egy gázkereskedőtől. Mi mást utat szeretnénk. Szerintünk a magyar adófizetők pénzének nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál van a helye. Ezért a petíció nem is lehetne aktuálisabb.”

Dömötör Csaba hangsúlyozta:

Először a petícióval, azt követően az áprilisi választáson mondhatunk nemet a háborús és ukrán zászlós pénzszivattyúra, és arra, hogy Európa gazdaságát mindenféle felhatalmazás nélkül 10 éves gúzsba kössék. Legyünk minél többen, mutassuk meg, hogy van másik út is ehhez az őrülethez képest!

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: AFP)

 

