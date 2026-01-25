Dömötör Csaba: A magyar adófizetők pénzének nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál van a helye

„A petíciónak az ad erős aktualitást, hogy az uniós csúcson Ursula von der Leyen ismertette a kormányfőkkel az új 800 milliárd dolláros Ukrajna-finanszírozási tervet. Másnap ki is szivárogtatták a sajtónak. A terv lényege, hogy gyakorlatilag egy évtizedre mindent alárendelnek az Ukrajna-politikának. A 800 milliárdot részben hitelfelvétellel, részben azzal teremtik elő, hogy helyet szorítanak neki az új 7 éves uniós költségvetésben. 100 milliárd euróval. De ez még nem elegendő, így a nemzeti költségvetésekben is helyet akarnak csinálni” – fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Ez következményeit tekintve azt jelenti, hogy látványosan megvágják a kohéziós támogatásokat, az agrártámogatásokat, és már a 2028-ra tervezett teljes tagság előtt hozzáférést biztosítanak Ukrajnának a már most futó programokhoz. Emellett a tagállamokat is megszorításokra ösztönzik. Ezt látjuk viszont a Tisza kiszivárgott adócsomagjában
– fogalmazott Dömötör Csaba, hozzátéve:
A 800 milliárdos Ukrajna-csomagot úgy tervezik, hogy mind a háborús időszakban, mind az azt követő újjáépítési időszakban költeni lehessen belőle. A háttérben (vagy már nem is annyira a háttérben) ott sorakoznak azok a nemzetközi vállalatok, amelyek nagyot kaszálhatnak az egészen. A New York Times szerint a BlackRock húzhat majd óriási hasznot a romokon, a felfoghatatlan nagyságú vagyonkezelőt már a mostani tervezési szakaszba is bevonják.
