Dömötör Csaba a brüsszeli tervekről: Még annál is súlyosabbak, mint az elsőre látszott

Brüsszel tervei még annál is súlyosabbak, mint az elsőre látszott, hiszen úgy fest, Ukrajna újjáépítését is az európai emberek fizetnék – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Patrióták képviselője. Dömötör Csaba a tervek áttekintése után hangsúlyozta, hogy ráadásul éppen azok a vállalatok kerülnének az újjáépítés során előtérbe, amelyek már a háborúból is hasznot húztak.
Most jutottam el oda, hogy részletesebben is megnézzem az Európai Bizottság tegnap kiszivárogtatott tervezetét Ukrajna finanszírozásáról. A 800 milliárd dolláros anyagot a kormányfőknek mutatták meg még csütörtökön, és súlyosabb, mint gondoltam
– írta közösségi oldalán a politikus.
Leginkább azért, mert az süt belőle, hogy a háborús finanszírozás után az újjáépítés hosszú távú költségeit is az európai adófizetőkre terhelnék. Mindezt úgy, hogy ebben az újjáépítésben az eddigieknél jobban előmásznak majd azok a gigavállalatok, amelyek a háborús drámában is szépen lubickoltak. A New York Times szerint a Blackrock törekszik központi szerepre ebben a folyamatban
– hangsúlyozta.
