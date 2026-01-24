Dömötör Csaba a brüsszeli tervekről: Még annál is súlyosabbak, mint az elsőre látszott

Dömötör szerint egyúttal gyanút keltő, hogy Von der Leyen anyagában azt írja, hogy „az újjáépítés óriási lehetőség”, amit Magyar Péter az e heti PR-interjújában szintén hangoztatott. „Ez azt is megmagyarázza, hogy miért igazol nemzetközi óriásvállalatoktól jelölteket” – nyomatékosította a képviselő.

Ami a számokat illeti, Von der Leyen kiszivárogtatott anyaga szerint a következő hétéves költségvetésbe beleírnának százmilliárd eurónyi támogatást, amelynek jelentős része vissza nem térítendő támogatás lenne.