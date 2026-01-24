Rendkívüli

Orbán Viktor: A 2026-os választás egyik tétje, hogy Magyarországot pénzügyi rabszolgaságba engedjük-e + videó

Dömötör CsabaBrüsszelUrsula von der Leyen

Dömötör Csaba a brüsszeli tervekről: Még annál is súlyosabbak, mint az elsőre látszott

A Patrióták képviselője szerint a helyzet sokkal súlyosabb, mint az elsőre látszott. Dömötör Csaba a brüsszeli tervek tanulmányozása után közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra, hogy még Ukrajna újjáépítését is az európai emberek fizetnék Brüsszel elképzelései szerint.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 12:41
Fotó: JONATHAN RAA Forrás: NurPhoto
Brüsszel tervei még annál is súlyosabbak, mint az elsőre látszott, hiszen úgy fest, Ukrajna újjáépítését is az európai emberek fizetnék – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Patrióták képviselője. Dömötör Csaba a tervek áttekintése után hangsúlyozta, hogy ráadásul éppen azok a vállalatok kerülnének az újjáépítés során előtérbe, amelyek már a háborúból is hasznot húztak. 

Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen lehetőségről beszél az újjáépítés kapcsán, azonban ezt az európai emberek finanszíroznák
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto 
Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Most jutottam el oda, hogy részletesebben is megnézzem az Európai Bizottság tegnap kiszivárogtatott tervezetét Ukrajna finanszírozásáról. A 800 milliárd dolláros anyagot a kormányfőknek mutatták meg még csütörtökön, és súlyosabb, mint gondoltam

 – írta közösségi oldalán a politikus.

Leginkább azért, mert az süt belőle, hogy a háborús finanszírozás után az újjáépítés hosszú távú költségeit is az európai adófizetőkre terhelnék. Mindezt úgy, hogy ebben az újjáépítésben az eddigieknél jobban előmásznak majd azok a gigavállalatok, amelyek a háborús drámában is szépen lubickoltak. A New York Times szerint a Blackrock törekszik központi szerepre ebben a folyamatban

– hangsúlyozta. 

Dömötör szerint egyúttal gyanút keltő, hogy Von der Leyen anyagában azt írja, hogy „az újjáépítés óriási lehetőség”, amit Magyar Péter az e heti PR-interjújában szintén hangoztatott. „Ez azt is megmagyarázza, hogy miért igazol nemzetközi óriásvállalatoktól jelölteket” – nyomatékosította a képviselő. 

Ami a számokat illeti, Von der Leyen kiszivárogtatott anyaga szerint a következő hétéves költségvetésbe beleírnának százmilliárd eurónyi támogatást, amelynek jelentős része vissza nem térítendő támogatás lenne. 

Ezt csak úgy tudják megtenni, ha mind a kohéziós támogatásokat, mind az agrártámogatásokat megvágják. Utóbbit húsz százalékkal. Ezt az elmúlt egy évben többször is elleneztem a szakbizottsági üléseken, a Tisza elnöke egyszer sem

– írta Dömötör. 
Ez nem minden. Von der Leyen kiszivárogtatott anyagában a gyorsított ukrán csatlakozást is erőltetik. „2028-tól már tagként számolnak Ukrajnával, mindezt úgy, hogy már azelőtt is integrálnák az uniós piacba, és a tagsághoz hasonló jogokat élvezne. Ez a folyamat egyébként már meg is kezdődött azzal, hogy október végétől megkezdték megnyitni a mezőgazdasági piacokat az ukrán termékek előtt” – folytatta. 

Na, ezeknek a terveknek áll az útjában Magyarország. Ezért érkeznek a miniszterelnököt érő halálos fenyegetések, ezért rendeztek az Európai Parlamentben egy 35. vitát is Magyarországról, ezért zsarolnak minket az uniós forrásokkal. És ezekről nem akarnak beszélni a választásokig, hogy »utána mindent lehessen«. Április 12-én adunk majd hangos választ

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

