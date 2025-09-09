Dömötör Csaba szerint Ukrajna nem élvezhet előnyt

Dömötör Csaba felszólalásában kiemelte, hogy Ukrajna ügyében az Európai Uniónak figyelembe kell vennie a gazdasági következményeket is. „Először is azt szeretnénk kérni, hogy amikor kidolgozzák az Ukrajna-politikájukat, akkor végre vegyék figyelembe a gazdasági következményeket is. Európa eddig elköltött 169 milliárd eurót a háborúra, és az új hétéves költségvetésben további 100 milliárd eurót adnának” – mondta.

Fotó: AFP

Hozzátette:

A közvetett kiadásokat is beleértve a költségvetés akár 20 százaléka is mehet Ukrajna irányába.

A politikus szerint ez a vita nemcsak Ukrajnáról szól, hanem arról is, hogy ha az európai gazdaság stagnál, akkor a forrásokat más területekről kell elvonni.

Úgy fogalmazott: