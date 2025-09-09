UkrajnaDömötör Csabauniós csatlakozás

Dömötör Csaba szerint Ukrajna nem élvezhet előnyt

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő a strasbourgi plenáris ülésen bírálta az unió politikáját. Rámutatott, hogy Ukrajna támogatása nem történhet a tagállamok gazdasági és biztonsági érdekeinek kárára.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 10:40
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba felszólalásában kiemelte, hogy Ukrajna ügyében az Európai Uniónak figyelembe kell vennie a gazdasági következményeket is. „Először is azt szeretnénk kérni, hogy amikor kidolgozzák az Ukrajna-politikájukat, akkor végre vegyék figyelembe a gazdasági következményeket is. Európa eddig elköltött 169 milliárd eurót a háborúra, és az új hétéves költségvetésben további 100 milliárd eurót adnának” – mondta. 

Az EP-ben Dömötör Csaba kiemelte, hogy Ukrajna ügyében az Unió nem hagyhatja figyelmen kívül a gazdasági terheket és a tagállamok érdekeit.
Az EP-ben Dömötör Csaba kiemelte, hogy Ukrajna ügyében az unió nem hagyhatja figyelmen kívül a gazdasági terheket és a tagállamok érdekeit
Fotó: AFP

Hozzátette:

A közvetett kiadásokat is beleértve a költségvetés akár 20 százaléka is mehet Ukrajna irányába.

A politikus szerint ez a vita nemcsak Ukrajnáról szól, hanem arról is, hogy ha az európai gazdaság stagnál, akkor a forrásokat más területekről kell elvonni. 

Úgy fogalmazott:

Ezért akarják leépíteni a kohéziós támogatásokat és az agrárkasszát is. Nem lehet úgy Ukrajnának segíteni, ha az európai gazdaság közben belerokkan.

 

Ukrajna támadásai és a tagállamok érdekei

Dömötör Csaba az ukrán katonai lépések kapcsán a külügyi főképviselő felelősségét is felvetette. 

Azt szeretnénk kérni a külügyi főképviselő asszonytól, hogy ha Ukrajna bombázza az egyes tagországok számára kritikus energetikai infrastruktúrát, akkor legyen szíves ne hagyja szó nélkül, főleg, hogyha az ukrán elnök bevallja, hogy célzottan, nyomásgyakorlási célból bombáztak

– hangsúlyozta. Példaként említette a Barátság kőolajvezeték ügyét, amely szerinte bizonyítja a problémát. Végül arra kérte az uniós vezetőket: 

Szóval, csak annyit kérünk, hogy az ukrán zászló mellé néha tűzzék ki a tagországok zászlaját.

 

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu