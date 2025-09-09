Olasz EP-képviselő: Nem adunk egy csepp vért sem Ukrajnáért

Roberto Vannacci olasz európai parlamenti képviselő szerint Ukrajna ügyében az Európai Unió hibás politikát folytat, amely nem hoz eredményt. „Az egész életemben soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szocialista green deal és nemzeti szuverenitás feladási dolgoknak leszek a szemtanúja” – kezdte felszólalását.

Roberto Vannacci az EP strasbourgi ülésén kijelentette, hogy Ukrajna fegyverekkel való támogatása és a gazdasági szankciók kudarcot vallottak )Fotó: AFP)

A politikus bírálta Ursula von der Leyen kereskedelmi és migrációs politikáját, valamint az energiaügyeket, ahol Európa az orosz gáz után immár drágábban az amerikaiaktól vásárol energiát. Vannacci szerint a fegyverek terén is kudarcot vallott az EU: