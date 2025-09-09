UkrajnaUkrajna EU-csatlakozásaplenáris ülés

Olasz EP-képviselő: Nem adunk egy csepp vért sem Ukrajnáért

Roberto Vannacci olasz európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Európai Unió politikáját a strasbourgi plenáris ülésen. Úgy fogalmazott, hogy Ukrajna fegyverekkel való támogatása és a gazdasági szankciók kudarcot vallottak, a béke esélyeit pedig Brüsszel sorra elutasítja.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 10:12
Roberto Vannacci Forrás: AFP
Roberto Vannacci olasz európai parlamenti képviselő szerint Ukrajna ügyében az Európai Unió hibás politikát folytat, amely nem hoz eredményt. „Az egész életemben soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szocialista green deal és nemzeti szuverenitás feladási dolgoknak leszek a szemtanúja” – kezdte felszólalását.

Roberto Vannacci az EP strasbourgi ülésén kijelentette, hogy Ukrajna fegyverekkel való támogatása és a gazdasági szankciók kudarcot vallottak )Fotó: AFP)

A politikus bírálta Ursula von der Leyen kereskedelmi és migrációs politikáját, valamint az energiaügyeket, ahol Európa az orosz gáz után immár drágábban az amerikaiaktól vásárol energiát. Vannacci szerint a fegyverek terén is kudarcot vallott az EU: 

Megvesszük az amerikaiaktól és továbbadjuk az ukránoknak.

Ukrajna fegyverezése és a béke kilátásai

Az olasz képviselő hangsúlyozta, hogy a gazdasági szankciók és a fegyverszállítás nem vezetnek megoldáshoz.

Gazdasági szankciókkal akarunk győzni, illetve propagandával. A békében is bukásra állunk, hiszen a lehetséges elérhető békét elutasítjuk

– mondta. Vannacci kijelentette: 

Igazságos béke egyébként soha nem létezett az emberiség történetében és megbukunk biztonsági ügyekben is, hiszen a kockázat mindig ott van, és ha kell harcolni, akkor harcolni kell.

 Leszögezte azonban: 

Olasz vérből egy cseppet sem adunk ebben a háborúban, hacsak nem a haza védelmében és az érdekeink védelmében.

 

Borítókép: Roberto Vannacci (Fotó: AFP)

