Kaja Kallas erős ukrán hadsereget akar

Strasbourgban megkezdődött az Európai Parlament szeptemberi plenáris ülése. A képviselők a napokban több fontos kérdésről tanácskoznak, köztük Ukrajna biztonsági garanciáiról és az uniós tagság felé vezető reformfolyamatról is. Ursula von der Leyen szerdán tartja meg hagyományos évértékelő beszédét.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 9:20
Kaja Kallas
Kaja Kallas Forrás: AFP
Az Európai Parlament szeptember 8–11. között tartja plenáris ülését Strasbourgban, ahol kiemelt helyen szerepel Ukrajna kérdése. Kedden reggel a képviselők a biztonsági garanciákról tartanak vitát Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének részvételével. A nap folyamán szó lesz Ukrajna reformjairól és előrehaladásáról is az EU-tagság felé vezető úton, majd a délutáni órákban szavaznak a kapcsolódó állásfoglalásról.

Strasbourgban kezdődött az Európai Parlament plenáris ülése, amelynek központi témája Ukrajna biztonsági garanciái és az uniós csatlakozási reformok.
Strasbourgban kezdődött az Európai Parlament plenáris ülése, amelynek központi témája Ukrajna biztonsági garanciái és az uniós csatlakozási reformok (Fotó: AFP)

A program részeként kedden a moldovai elnök, Maia Sandu is felszólal az Európai Parlamentben, este pedig az orosz hibrid fenyegetések elleni védekezés kerül napirendre.

Ukrajna és az uniós reformok

A képviselők várhatóan részletesen értékelik majd Ukrajna reformfolyamatát, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek elősegíthetik az ország közeledését az uniós tagság felé. Szerdán reggel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tartja meg évértékelő, úgynevezett State of the Union beszédét. 

Ez mérföldkő az európai demokráciában, amely során az Európai Bizottság elnöke bemutatja az aktuális helyzetet, a mandátum során elért eredményeket, és ami a legfontosabb, új célokat és politikákat hirdet a következő évekre

– mondta Olof Gill, az Európai Bizottság helyettes vezető szóvivője. Az esemény hátteréhez tartozik, hogy az Európai Parlament jogi lépéseket tesz az Európai Tanáccsal szemben, miután kimaradt a 150 milliárd eurós Safe védelmi hitelprogramról szóló egyeztetésekből. Emellett a lengyel legfőbb ügyész kérte a testülettől a vitatott lengyel képviselő, Grzegorz Braun mentelmi jogának felfüggesztését is.

Kallas: Ukrajna támogatása az EU legfontosabb feladata

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felszólalásában hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösség erőfeszítései eddig nem vezettek a várt eredményre, mivel Oroszország a béke iránti kezdeményezésekre fokozott agresszióval reagált.

A nemzetközi munka az Oroszország által folytatott háború befejezése érdekében felerősödött, de erre Oroszország még több agresszióval válaszolt. A legnagyobb területi támadást indította a háborúban, nem fogja leállítani a háborút egészen addig, amíg rá nem kényszerül

– jelentette ki. A főképviselő emlékeztetett, hogy az Európai Unió és tagállamai eddig csaknem 169 milliárd eurónyi támogatást biztosítottak Ukrajnának, amelyből 63 milliárd katonai jellegű segítség volt. Hozzátette:

Idén pedig a tagállamok ennél sokkal többet fognak adni, 25 milliárd eurót biztosítottak a mai napig.

Kallas arról is beszélt, hogy a kétmilliós lőszerellátási cél myolcvan százalékát már sikerült teljesíteni, és Európa a legnagyobb támogatója Ukrajna saját védelmi iparának. Szavai szerint eddig 18 szankciócsomagot fogadtak el Oroszország ellen, amelyek komoly pénzügyi veszteségeket okoztak Moszkvának. 

A szankciók már megfosztották Oroszországot legalább 450 milliárd dollár forrástól és 154 milliárd dollár egyéb bevételtől

– mondta. A politikus kitért arra is, hogy az Európai Unió 2027-re teljesen le kívánja állítani az orosz gáz és olaj importját, valamint jelezte, hogy a következő szankciós csomag előkészítése folyamatban van.

Az üzenet Oroszországnak egyszerű. Hagyják abba a háborút Ukrajnában

– hangsúlyozta Kallas, aki szerint Moszkva célja Ukrajna után az egykori szovjet befolyási övezet visszaállítása lenne. Kallas beszédében arról is beszámolt, hogy az Európai Unió már nyolcvanezer ukrán katonát képzett ki, és további lépéseket terveznek annak érdekében, hogy akár közvetlenül Ukrajnában is folytathassák a kiképzéseket. 

A legnagyobb biztonsági tényező az erős ukrán hadsereg

– tette hozzá. A főképviselő kiemelte, hogy az EU a rendőri erők támogatásával és a jogállamiság erősítésével is hozzájárul Ukrajna belső stabilitásához. Emellett a védelmi ipar fejlesztését is szorgalmazzák, hogy Ukrajna több saját katonai terméket tudjon előállítani, valamint a közös beszerzések és a közös tapasztalatok megosztása is előtérbe kerül. Kallas felszólalása végén Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is beszélt, amely szerinte kulcsfontosságú a jövő szempontjából. 

Ukrajna európai uniós csatlakozása valami olyasmi, ami reményt ad az ukrán népnek, lehetőséget a szabad életre és prosperitásra

– hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az ország már most is jelentős előrelépést mutatott a reformok terén, a folyamat pedig érdemi alapokon zajlik majd. 

Érdemi alapú a csatlakozás, Ukrajna előrelépését fogjuk érzékelni, az egyes klaszter megtárgyalásával indítjuk majd ezt a folyamatot

– mondta. A politikus szerint Oroszországnak felelősséget kell vállalnia a háború okozta pusztításért. 

A károkat, amelyeket most is okoz Oroszország, meg kell térítenie. Ezt pedig érvényesíteni kell

– szögezte le. Kallas beszéde végén hangsúlyozta, hogy az európai biztonság elválaszthatatlan Ukrajnáétól. 

Oroszországnak nem szabad megtörnie sem Ukrajna, sem a mi biztonságunkat

– zárta felszólalását.

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

