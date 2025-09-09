Kaja Kallas erős ukrán hadsereget akar

Kallas: Ukrajna támogatása az EU legfontosabb feladata

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője felszólalásában hangsúlyozta, hogy a nemzetközi közösség erőfeszítései eddig nem vezettek a várt eredményre, mivel Oroszország a béke iránti kezdeményezésekre fokozott agresszióval reagált.

A nemzetközi munka az Oroszország által folytatott háború befejezése érdekében felerősödött, de erre Oroszország még több agresszióval válaszolt. A legnagyobb területi támadást indította a háborúban, nem fogja leállítani a háborút egészen addig, amíg rá nem kényszerül

– jelentette ki. A főképviselő emlékeztetett, hogy az Európai Unió és tagállamai eddig csaknem 169 milliárd eurónyi támogatást biztosítottak Ukrajnának, amelyből 63 milliárd katonai jellegű segítség volt. Hozzátette:

Idén pedig a tagállamok ennél sokkal többet fognak adni, 25 milliárd eurót biztosítottak a mai napig.

Kallas arról is beszélt, hogy a kétmilliós lőszerellátási cél myolcvan százalékát már sikerült teljesíteni, és Európa a legnagyobb támogatója Ukrajna saját védelmi iparának. Szavai szerint eddig 18 szankciócsomagot fogadtak el Oroszország ellen, amelyek komoly pénzügyi veszteségeket okoztak Moszkvának.

A szankciók már megfosztották Oroszországot legalább 450 milliárd dollár forrástól és 154 milliárd dollár egyéb bevételtől

– mondta. A politikus kitért arra is, hogy az Európai Unió 2027-re teljesen le kívánja állítani az orosz gáz és olaj importját, valamint jelezte, hogy a következő szankciós csomag előkészítése folyamatban van.

Az üzenet Oroszországnak egyszerű. Hagyják abba a háborút Ukrajnában

– hangsúlyozta Kallas, aki szerint Moszkva célja Ukrajna után az egykori szovjet befolyási övezet visszaállítása lenne. Kallas beszédében arról is beszámolt, hogy az Európai Unió már nyolcvanezer ukrán katonát képzett ki, és további lépéseket terveznek annak érdekében, hogy akár közvetlenül Ukrajnában is folytathassák a kiképzéseket.

A legnagyobb biztonsági tényező az erős ukrán hadsereg

– tette hozzá. A főképviselő kiemelte, hogy az EU a rendőri erők támogatásával és a jogállamiság erősítésével is hozzájárul Ukrajna belső stabilitásához. Emellett a védelmi ipar fejlesztését is szorgalmazzák, hogy Ukrajna több saját katonai terméket tudjon előállítani, valamint a közös beszerzések és a közös tapasztalatok megosztása is előtérbe kerül. Kallas felszólalása végén Ukrajna európai uniós csatlakozásáról is beszélt, amely szerinte kulcsfontosságú a jövő szempontjából.

Ukrajna európai uniós csatlakozása valami olyasmi, ami reményt ad az ukrán népnek, lehetőséget a szabad életre és prosperitásra

– hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az ország már most is jelentős előrelépést mutatott a reformok terén, a folyamat pedig érdemi alapokon zajlik majd.

Érdemi alapú a csatlakozás, Ukrajna előrelépését fogjuk érzékelni, az egyes klaszter megtárgyalásával indítjuk majd ezt a folyamatot

– mondta. A politikus szerint Oroszországnak felelősséget kell vállalnia a háború okozta pusztításért.

A károkat, amelyeket most is okoz Oroszország, meg kell térítenie. Ezt pedig érvényesíteni kell

– szögezte le. Kallas beszéde végén hangsúlyozta, hogy az európai biztonság elválaszthatatlan Ukrajnáétól.

Oroszországnak nem szabad megtörnie sem Ukrajna, sem a mi biztonságunkat

– zárta felszólalását.

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)