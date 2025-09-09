Ukrajnauniós csatlakozásGál Kinga

Ukrajna ügyében őszinte szembenézést kért Gál Kinga

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólalt a strasbourgi plenáris ülésen. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna háborúját nem katonai, hanem diplomáciai eszközökkel lehet lezárni, és bírálta az Európai Bizottság gyorsított bővítéspolitikáját.

Wiedermann Béla
2025. 09. 09. 9:54
Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai Parlamenti képviselőcsoportjának elnöke Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Gál Kinga európai parlamenti képviselő az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén felszólalva egyértelművé tette: Ukrajna ügyében nem a katonai, hanem a diplomáciai megoldások vezethetnek eredményre. „Mikor olyan javaslatokat hallok, hogy az EU csapatokat állomásoztatna az Ukrajnában, akkor négy fiúgyermek édesanyjaként rémület tölt el. Minden ilyen megállapítás még inkább a háborút hozza közelebb az Európai Unióhoz, nem pedig a békét az ukránokra” – fogalmazott.

Gál Kinga az Európai Parlament strasbourgi ülésén hangsúlyozta, hogy Ukrajna háborúját diplomáciai úton kell lezárni, nem katonai eszközökkel (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A képviselő szerint Európa gyengébb, mint valaha, miközben Ukrajna továbbra is elszenvedi az orosz agresszió pusztításait. 

Számtalan vita és határozat, rengeteg Ukrajnába küldött pénz ellenére egy helyben toporgunk, hiszen hiányzik a beismerés és a tettek sora, hogy ezt a háborút nem csatatéren, hanem csakis diplomáciai úton lehet megnyerni

– hangsúlyozta.

Ukrajna és a bővítéspolitika

Gál Kinga bírálta az Európai Bizottság álláspontját, amely szerinte úgy tesz, mintha Ukrajna már most teljesítené a csatlakozási feltételeket. 

Ez nem érdem alapú bővítéspolitika, hanem politikai hiba súlyos következményekkel, amelyeket nem szabad elhallgatnunk

– jelentette ki, hozzátéve: mindez különösen cinikus a régóta várakozó nyugat-balkáni országokkal szemben. A magyar képviselő szerint az unió érdeke, hogy a komoly döntéseket csak egyhangúlag hozzák meg, nem pedig tagállamokat megkerülve. Úgy fogalmazott: 

Az emberek feje felett nem születhetnek meg elhamarkodott döntések, hiszen ezek arról is szólnak, milyen Európai Uniót hagyunk a következő generációkra. Egy legyengítettet vagy olyat, amely képes saját érdekei mellett kiállni. Ha nem nézünk őszintén szembe a valósággal, Európa hamarosan hideg zuhanyra ébred.

Borítókép: Gál Kinga (Fotó: MTI/Purger Tamás)

