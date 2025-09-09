Ukrajna ügyében őszinte szembenézést kért Gál Kinga

Gál Kinga európai parlamenti képviselő az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén felszólalva egyértelművé tette: Ukrajna ügyében nem a katonai, hanem a diplomáciai megoldások vezethetnek eredményre. „Mikor olyan javaslatokat hallok, hogy az EU csapatokat állomásoztatna az Ukrajnában, akkor négy fiúgyermek édesanyjaként rémület tölt el. Minden ilyen megállapítás még inkább a háborút hozza közelebb az Európai Unióhoz, nem pedig a békét az ukránokra” – fogalmazott.

Gál Kinga az Európai Parlament strasbourgi ülésén hangsúlyozta, hogy Ukrajna háborúját diplomáciai úton kell lezárni, nem katonai eszközökkel (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A képviselő szerint Európa gyengébb, mint valaha, miközben Ukrajna továbbra is elszenvedi az orosz agresszió pusztításait.

Számtalan vita és határozat, rengeteg Ukrajnába küldött pénz ellenére egy helyben toporgunk, hiszen hiányzik a beismerés és a tettek sora, hogy ezt a háborút nem csatatéren, hanem csakis diplomáciai úton lehet megnyerni

– hangsúlyozta.