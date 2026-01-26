áldozatónos esőnew york

Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek

Az Egyesült Államokban halálos áldozatai is vannak az ország nagy része fölött havazással, jeges és ónos esővel, esővel, valamint viharos széllel átvonuló téli viharnak – közölték illetékesek vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 1:30
Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek az Egyesült Államokban Fotó: AL DRAGO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt. A vihar miatt több mint két tucat repülőtéren leállították a forgalmat a kiterjedt havazás miatt, köztük New York forgalmas LaGuardia repülőterén is.

Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek az Egyesült Államokban Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

A keleti parti idő szerint vasárnap délutáni összegzés szerint csaknem 11 ezer légi járatot töröltek, hétfőn pedig már több mint kétezer repülő indulását törölték. Szombaton összesen több mint négyezer repülő nem tudott útnak indulni, több ezer késve közlekedett. 

A vihar útjában eső több államban tanítási szünetet rendeltek el az általános és középiskolákban, valamint számos egyetemen sem tartják meg az órákat hétfőn, többi között Kentuckyban, Georgiában, valamint New York és Boston több egyeteme is zárva lesz a rendkívüli időjárás miatt. New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is. 

Washingtoni idő szerint a kora délutáni órákra már megközelített az egymilliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma. A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása – közölte az MTI.

Borítókép: Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

