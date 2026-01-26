🚨 A powerful Winter Storm Fern — is sweeping across much of the United States, stretching from the Deep South (Texas, Mississippi, Louisiana) to New England



The strongest snowstorm in a decade

- 130,000+ homes without power

- 12,000 flights canceled

Washingtoni idő szerint a kora délutáni órákra már megközelített az egymilliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma. A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása – közölte az MTI.

Borítókép: Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)