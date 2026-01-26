Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt. A vihar miatt több mint két tucat repülőtéren leállították a forgalmat a kiterjedt havazás miatt, köztük New York forgalmas LaGuardia repülőterén is.
A keleti parti idő szerint vasárnap délutáni összegzés szerint csaknem 11 ezer légi járatot töröltek, hétfőn pedig már több mint kétezer repülő indulását törölték. Szombaton összesen több mint négyezer repülő nem tudott útnak indulni, több ezer késve közlekedett.
A vihar útjában eső több államban tanítási szünetet rendeltek el az általános és középiskolákban, valamint számos egyetemen sem tartják meg az órákat hétfőn, többi között Kentuckyban, Georgiában, valamint New York és Boston több egyeteme is zárva lesz a rendkívüli időjárás miatt. New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is.
Washingtoni idő szerint a kora délutáni órákra már megközelített az egymilliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma. A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása – közölte az MTI.
Borítókép: Halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)
