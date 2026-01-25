áramamerikaivihar

Ítéletidő pusztít az Egyesült Államokban + videó

Rendkívül erős téli vihar bénította meg a hétvégén az Egyesült Államokban a légi közlekedést és okozott kiterjedt áramszünetet. A PowerOutage.com adatai alapján szombat késő estére több mint 160 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, döntően Louisianában és Texasban. Donald Trump elnök a vihart „történelminek” nevezte, és tizenkét államban hagyta jóvá a szövetségi katasztrófahelyzeti vésznyilatkozatot a hóviharok miatt.

2026. 01. 25. 8:09
Ítéletidő pusztít az Egyesült Államokban Fotó: SCOTT W. COLEMAN Forrás: NurPhoto
Az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) vészhelyzeti intézkedést rendelt el Texasban és felhatalmazta a texasi hálózatirányítót, az ERCOT-ot, hogy adatközpontoknál és más nagy létesítményekben tartalék áramtermelő kapacitásokat vessen be a kiesések mérséklésére. Donald Trump elnök a vihart „történelminek” nevezte, és tizenkét államban hagyta jóvá a szövetségi katasztrófahelyzeti vésznyilatkozatot; a belbiztonsági minisztérium (DHS) pedig arról számolt be, hogy összesen 17 állam és a fővárosi szövetségi körzet (Washington D.C.) rendelt el időjárási vészhelyzetet a hóviharok miatt.

A hóviharok miatt több repülőjáratot töröltek Fotó: SCOTT W. COLEMAN / NurPhoto
A hóviharok miatt több repülőjáratot töröltek. Fotó: NurPhoto/Scott W. Coleman

„Épp most hagytam jóvá a Tennessee, Georgia, Észak-Karolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana és Nyugat-Virginia államokra vonatkozó vészhelyzeti nyilatkozatokat” – közölte Trump elnök a Truth Social platformon.

Szorosan együttműködünk a FEMA-val, (The Federal Emergency Management Agency) a kormányzókkal és az állami vészhelyzeti irányítócsoportokkal, hogy mindenki biztonságát garantáljuk. Maradjanak biztonságban és melegen!

– tette hozzá.

A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem közölte: a déli államokban tízezrek maradtak áram nélkül, és a lakosságot üzemanyag- és élelmiszerkészletek felhalmozására is figyelmeztette. A FlightAware repüléskövető szolgálat adatai alapján szombaton este több mint négyezer amerikai járatot töröltek, míg a vasárnapra tervezett indulások közül több mint 9400-at már előzetesen töröltek. A nagy amerikai légitársaságok arra figyelmeztették az utasokat, hogy hirtelen menetrend-módosításokra és további járattörlésekre kell számítani – közölte az MTI.

Borítókép: Ítéletidő pusztít az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

