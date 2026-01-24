Egyesült Államokidőjáráshóvihar

Tízezer légijáratot töröltek az ítéletidő miatt + videó

Az Egyesült Államokban szombaton elérte a tízezret a törölt légijáratok száma az ország jó része fölött átvonuló vihar miatt, amely havazással, erős széllel és rendkívüli hideggel érkezett pénteken. Az ítéletidőt sarkvidéki eredetű téli vihar okozza, a lakosságot előre figyelmeztették – az amerikaiak feltöltötték otthoni készleteiket, több helyen is kiürült boltokról tudósítanak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 20:10
Tél az Egyesült Államokban, Nashville-ben Fotó: BRETT CARLSEN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A légiforgalmi adatok szerint szombaton mintegy 3300, vasárnap pedig csaknem 6000 járat nem indul el úti célja felé. A törölt járatok száma már pénteken is több száz volt. Az ítéletidőt egy sarkvidéki eredetű téli vihar okozza, amely az Egyesült Államok 40 államát, 240 millió ember lakóhelyét érinti, több tucat államban már pénteken veszélyhelyzetet hirdettek, Texas egyes részein a kormányzó katasztrófahelyzetről írt alá rendeletet, ami megkönnyíti a beavatkozást, ha szükségessé válik.

Az ítéletidőt egy sarkvidéki eredetű téli vihar okozza, amely az Egyesült Államok 40 államát, 240 millió ember lakóhelyét érinti
Az ítéletidőt egy sarkvidéki eredetű téli vihar okozza, amely az Egyesült Államok 40 államát, 240 millió ember lakóhelyét érinti
Fotó: AFP

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat jelentős mennyiségű hóra számít a vihar által érintett területen, valamint jégesőre – amely a jég súlya miatt faágakat törhet le és villanyvezetékeket szakíthat le – elsősorban az ország középső területein és a keleti part déli államaiban. 

Meteorológusok szerint a várható károk és áramkimaradások nagyságrendje megközelítheti a hurrikánok által okozott károk mértékét is.

Több állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ne induljanak útnak a hétvégén, és áramkimaradás esetén is gondoskodjanak pótlólagos fűtési módról. A meteorológiai szolgálat tippeket is megosztott a közösségi oldalán, hogy a lakosok hogyan tarthatják meg a meleget otthonaikban, ha egy-egy áramkimaradás miatt nem lenne fűtés. 

Az amerikai média tudósítása szerint az amerikaiak pánikvásárlásba kezdtek az előrejelzések után. 

WASHINGTON, DC, UNITED STATES - JANUARY 23: People shop at a supermarket as shelves are left empty ahead of expected heavy snowfall and freezing temperatures forecast to affect large parts of the United States in the coming days, in Washington, DC, on January 23, 2026. Celal Gunes / Anadolu (Photo by Celal Gunes / Anadolu via AFP)
Felhalmozták készleteiket az amerikaiak, kiürültek a boltok
Fotó: AFP

Több helyről kiürült boltokról, üres polcokról számoltak be.

Az Egyesült Államok keleti parvidékén, Washingtontól északra, valamint a teljes északkeleti országrészben nagy mennyiségű havat várnak vasárnap, ami jóval meghaladhatja a 40 centimétert.

A szombat reggeli adatok szerint a hőmérséklet az Egyesült Államok jó részén mélyen fagypont alatt volt, egyes északi államokban mínusz 40 foknál is alacsonyabbra süllyedt, a szél hatását is figyelembe véve volt olyan térség, ahol a hőérzet elérte a mínusz 50 fokot.

Borítókép: Téli időjárás az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.