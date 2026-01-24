Tízezer légijáratot töröltek az ítéletidő miatt + videó

A légiforgalmi adatok szerint szombaton mintegy 3300, vasárnap pedig csaknem 6000 járat nem indul el úti célja felé. A törölt járatok száma már pénteken is több száz volt. Az ítéletidőt egy sarkvidéki eredetű téli vihar okozza, amely az Egyesült Államok 40 államát, 240 millió ember lakóhelyét érinti, több tucat államban már pénteken veszélyhelyzetet hirdettek, Texas egyes részein a kormányzó katasztrófahelyzetről írt alá rendeletet, ami megkönnyíti a beavatkozást, ha szükségessé válik.
A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat jelentős mennyiségű hóra számít a vihar által érintett területen, valamint jégesőre – amely a jég súlya miatt faágakat törhet le és villanyvezetékeket szakíthat le – elsősorban az ország középső területein és a keleti part déli államaiban.
Meteorológusok szerint a várható károk és áramkimaradások nagyságrendje megközelítheti a hurrikánok által okozott károk mértékét is.
Több állam kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ne induljanak útnak a hétvégén, és áramkimaradás esetén is gondoskodjanak pótlólagos fűtési módról. A meteorológiai szolgálat tippeket is megosztott a közösségi oldalán, hogy a lakosok hogyan tarthatják meg a meleget otthonaikban, ha egy-egy áramkimaradás miatt nem lenne fűtés.
Az amerikai média tudósítása szerint az amerikaiak pánikvásárlásba kezdtek az előrejelzések után.
Több helyről kiürült boltokról, üres polcokról számoltak be.
Az Egyesült Államok keleti parvidékén, Washingtontól északra, valamint a teljes északkeleti országrészben nagy mennyiségű havat várnak vasárnap, ami jóval meghaladhatja a 40 centimétert.
A szombat reggeli adatok szerint a hőmérséklet az Egyesült Államok jó részén mélyen fagypont alatt volt, egyes északi államokban mínusz 40 foknál is alacsonyabbra süllyedt, a szél hatását is figyelembe véve volt olyan térség, ahol a hőérzet elérte a mínusz 50 fokot.
Borítókép: Téli időjárás az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)
