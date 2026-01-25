miniszterelnökukrajnaeurópai uniótisza pártorbán viktorbrüsszel

Orbán Viktor figyelmeztet: Ukrajna a jövőben még aktívabban jelenik majd meg a magyar belpolitikában

Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak küldött körlevelében élesen bírálta az Európai Unió Ukrajnának szánt pénzügyi és katonai terveit, elutasította az ukrán EU-csatlakozás gondolatát, és nemzeti petíciót jelentett be. A miniszterelnök szerint a 2026-os választási kampány egyik központi kérdése Ukrajna lesz, és Magyarország nemzeti kormányt akar, amely ellenáll Brüsszel nyomásának.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 16:16
Prime Minister Viktor Orban at the DPK rally in Miskolc (Photo: Prime Minister's General Department of Communication/Akos Kaiser)
Prime Minister Viktor Orban at the DPK rally in Miskolc (Photo: Prime Minister’s General Department of Communication/Akos Kaiser)
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak küldött körlevelében világossá tette: a következő időszak legfontosabb politikai kérdése Ukrajna, Brüsszel és Magyarország szuverenitásának megvédése lesz. A kormányfő szerint az Európai Unió példátlan pénzügyi és katonai kötelezettségeket vállalna Ukrajna érdekében, miközben ezek árát az európai – köztük a magyar – emberekkel fizettetnék meg.

Kaposvár, 2026. január 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen háttal) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI

A miniszterelnök felidézte: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi időben több európai vezetőt is bírálattal illetett, amiért szerinte nem nyújtanak elegendő támogatást Ukrajnának. Orbán szerint a nyomásgyakorlás sikeres volt, mivel Brüsszel befogadta az ukrán fél mintegy 800 milliárd dolláros pénzügyi igényét, amelyhez további 700 milliárd dollárnyi hadikiadás is társulna a következő évtizedben. „Mint forró kés a vajban” – írta a brüsszeliek hozzáállásáról a miniszterelnök. 

Ez Európa súlyos eladósodását jelenti

 – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: olyan pénzről van szó, amely valójában nem áll rendelkezésre, mégis az előteremtésére készülnek uniós szinten. Orbán Viktor különösen veszélyesnek nevezte azokat a terveket, amelyek szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhatna az Európai Unióhoz. Mint írta, Magyarország ezt határozottan ellenzi, és meggyőződése, hogy a következő száz évben sem lesz olyan magyar parlament, amely támogatná Ukrajna felvételét a közösségbe.

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció ezzel szemben támogatná az ukrán csatlakozást, ezért Ukrajna a jövőben még aktívabban jelenik meg a magyar belpolitikában és a választási kampányban.

Elemi érdekük, hogy Magyarországon kormányváltás legyen

– írta. Orbán Viktor megerősítette: a kormány célja egy olyan nemzeti kabinet fenntartása, amely nem járul hozzá sem Ukrajna EU-csatlakozásához, sem pedig olyan uniós költségvetéshez, amely magyar forrásokat irányítana Ukrajnába. Ennek érdekében „nemzeti petíció” indítását jelentette be, amelyben a magyarok kifejezhetik álláspontjukat Brüsszel terveivel szemben.

A levélben a kormányfő kitért a béketörekvésekre is. Beszámolt arról, hogy Donald Trump vezetésével új béketanács jött létre, mivel a korábbi nemzetközi szervezetek szerinte kudarcot vallottak. Megjegyezte: Európából mindössze két ország vett részt aktívan a kezdeményezésben, miközben az amerikai fél komoly lendülettel dolgozik a konfliktus lezárásán.

Orbán bírálta az Európai Parlamentet is, amiért nem szavazta meg a bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Külön kritizálta a Tisza Pártot, amiért távol maradt a szavazástól.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

