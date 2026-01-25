Szijjártó Péter: Magyar konzul is jelen lesz a döntő helyszínén, és reggel óta él az ügyeleti telefonszám

A tárcavezető elmondta: fantasztikus teljesítményt nyújtott vízilabda-válogatottunk, amely bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, és ma este fél kilenckor Belgrádban összecsaphatnak a szerbekkel az Európa-bajnoki címért.

Szijjártó Péter Fotó: Balogh Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

Szijjártó Péter szerint nem lesz könnyű mérkőzés, többek között azért sem, mert a belgrádi sportcsarnokban, ahol a mérkőzést rendezik, 12 ezren fognak a hazaiaknak szurkolni, valószínűleg nem halkan, viszont lesz 400 magyar is, aki ott lesz a helyszínen.

Reméljük, hogy a végén az öröm miatt majd túl tudják harsogni a hazaiakat!

– tette hozzá. Felhívta a mérkőzésre kilátogató magyar szurkolók figyelmét arra, hogy magyar konzul is lesz a helyszínen a belgrádi nagykövetség konzuli részlegéről, hogyha baj adódik, akkor őt keressék a szurkolók.

A reggeli óráktól él a +381 62 836 3965 állandó ügyeleti telefonszám is, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor hívja ezt a telefonszámot

– tette hozzá a miniszter.

Jó szurkolást kívánok mindenkinek! Reméljük, hogy egy Európa-bajnoki címmel zárul ez a hét a magyarok számára!

– zárta videóját Szijjártó Péter.